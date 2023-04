Ja zu Eventkeller in Berolzheim

Ahorn. Der Gemeinderat Ahorn vergab in seiner Sitzung am Dienstag in der Turnhalle von Schillingstadt die Elektroinstallationsarbeiten im Rahmen der Sanierung der Turn- und Festhalle Hohenstadt einstimmig an die Firma Schenek aus Grünsfeld. Sie war mit ihrem Angebotspreis von 38 504 Euro die günstigste Bieterin.

Um die Benennung als Schöffen für die Jahre 2024 bis 2028 hatten sich nach einem Aufruf im Mitteilungsblatt von Ahorn fünf Personen beworben. In geheimer Abstimmung wählte der Gemeinderat zwei Personen zur Aufnahme in die Schöffenvorschlagsliste.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Schwarzenbrunn und die Einstellung der Haushaltsmittel für den Etat 2024. Dabei geht es um vier Leuchtmasten und die Erneuerung der Aufschaltstellen. Das Angebot der NetzeBW liegt bei 23 645 Euro.

Ebenso einmütig stimmte der Gemeinderat der Wahl des Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Hohenstadt, Berthold Karl, und seinem Stellvertreter Philipp Graser zu. Auch die Wahl des Abteilungskommandanten von Buch, Florian Rappold, segnete das Gremium einstimmig ab.

Dem Bauvorhaben der Schlosserei Schwan aus Gladbeck für eine temporäre Basisstation für das Vodafone-Mobilfunknetz und der Verlängerung der Standzeit eines temporären Pneumatik-Alu-Mastes mit Container im Gewann „Im Boxberger Weg“ stimmte der Gemeinderat einmütig zu. Den Bau des Mastens hatte das Gremium bereits in seiner Sitzung im März 2021 abgesegnet.

Auch den Bauantrag für den Einbau eines Verkaufsraums mit Warenautomat und eines Eventkellers mit Sanitärräumen in der Kirchbrunnenstraße 3 Berolzheim winkte der Gemeinderat einstimmig durch.

Die Gemeinde Ahorn bekommt Besuch von ihrer französischen Partnerkommune Plesder (wir berichteten). Bürgermeister Benjamin Czernin informierte über ein Beisammensein am Freitag, 19. Mai, ab 20 Uhr an der Zehntweghütte in Berolzheim, zu dem auch die Bevölkerung willkommen ist.

Am Samstag, 20. Mai, findet die offizielle und öffentliche Feier im Rathaus in Buch statt.

Ahorn beteiligt sich vom 14. Juni bis 4. Juli beim bundesweiten Stadtradeln, verkündete der Verwaltungs-Chef außerdem.

Die nächsten Gemeinderatssitzungen sind am Dienstag, 23. Mai, und am Donnerstag, 22. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. sk