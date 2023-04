2024 steht in Altheim die Jubiläumsfeier an

Altheim. Die Generalversammlung des Bürgervereins Altheim fand im gut besuchten Clubheim des VfB Altheim statt.

Zum ersten Mal standen für den jungen Verein auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Bürgermeister Markus Günther leitete die satzungsmäßig anstehenden Wahlen und die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Vorstand wiedergewählt

Die Versammlung wählte das bisherige Vorstandsteam, bestehend aus Alexander Kappes, Michael Kappes, Hubert Mühling und Marco Rudolf, einstimmig wieder. Auch beim erweiterten Vorstand änderte sich wenig. Roland Frank, Thorsten Frank, Joachim Gieser, Rainer Goos, Fabian Künzig, Fabian Mechler, Julian Mechler, Diana Mohr, Elke Neuberger, Raphael Neuberger, Clemens Schmitt, Martin Weber und Vanessa Ziems wurden als Beisitzer bestätigt. Die Kassenprüfer Marietta Lauer sowie Rainer Benz wurden ebenfalls wiedergewählt.

Zahl der Mitglieder steigt

Im Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr zeigte sich Marco Rudolf über die weiter ansteigende Zahl junger Mitglieder erfreut, mahnte aber gleichzeitig in Abwandlung eines Altheimer Ausspruchs „Mir lange unsch no net“ die weitere Mitgliederwerbung an.

Neben weiteren Aktivitäten des Vereins hob er die Vorbereitung der 1250-Jahr-Feier hervor und informierte über den Baufortschritt bei der unter Regie des Vereines laufenden Errichtung des WC-Hauses am Dorfplatz.

Vorstandsteammitglied Alexander Kappes, der die Sitzung leitete, bedankte sich in diesem Zusammenhang für die über 500 abgeleisteten freiwilligen Helferstunden und die Unterstützung durch die örtlichen Handwerksbetriebe sowie die Stadt Walldürn. Er zog eine positive Bilanz bezüglich der ersten Vereinsjahre und informierte über den Planungsstand der am 29./30. Juni 2024 stattfindenden 1250-Jahr-Feier Altheims.

Treffen geplant

Die Planung sei nun an einem Punkt, wo sich die Arbeit auf viele einzelne Personen und Arbeitsteams verteile. Zu diesem Zweck werde sehr bald ein großes Treffen aller Vereine, Betriebe und zur Mitarbeit bereiter Personen stattfinden.

Bürgermeister Günther sagte die Unterstützung der Stadt bei der Vorbereitung dieses Jubiläums zu und freute sich über die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Altheim und weiteren Altheimer Vereinen im Rahmen des Netzwerks der Vereine Walldürn.

Ortsvorsteher und Vorstandsteammitglied Hubert Mühling betonte nochmals die Bedeutung des Bürgervereins bei der derzeit sehr guten Zusammenarbeit der Altheimer Vereine. Diakon Hans Miko überbrachte die Grüße von Stadtpfarrer Pater Josef Bregula.

Gut gefüllte Kasse

Marietta Lauer stellte das Ergebnis der von ihr und Rainer Benz durchgeführten Kassenprüfung vor und bescheinigte Michael Kappes eine einwandfreie Kassenführung. Dieser zeigte sich in seinem Bericht erfreut über eine durch Spenden und ein Crowdfunding gut gefüllte Kasse, mit der die gesetzten Ziele zu finanzieren seien.

Beim von der Volksbank Franken unterstützten Crowdfunding „Viele Schaffen Mehr“ wurden über 10 000 Euro an Spendengeldern für den Bau des Toilettenhäuschens gesammelt.