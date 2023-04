Moto-Cross-Maschine in Berolzheim gestohlen

Berolzheim. Aus einer verschlossene Feldscheune in Berolzheim stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen eine Moto-Cross Maschine KTM SXF 52. Die Täter verschafften sich zwischen Montag, 10. April, gegen 18 und Dienstag, 18. April, gegen 16 Uhr Zutritt zu der Scheune im Hohenstadter Weg. Dort schoben sie eine Kreissäge zur Seite, um an die Maschine zu kommen und entwendeten diese. Der Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Auf dem Zweirad sind mehrere Aufkleber angebracht. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheimunter, Telefon 09341/ 810, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1