Florian Rappold ist neuer Kommandant in Buch

Buch. Eine Ära ging zu Ende in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ahorn, Abteilung Buch. Abteilungskommandant Rainer Hofmann wurde im Kreise seiner Wehrfamilie in würdigen Rahmen verabschiedet.

Doch der Reihe nach. Rettungs- und Arbeitseinsätze prägten den Jahresrückblick, wobei der fest im Kalender verankerte Frühjahrseinsatz zur Reinigung des Familienbads das gute Miteinander vor Ort unterstreicht. Gesellige Veranstaltungen wie Maibaum- oder Sommerfeste fanden angesichts der Einschränkungen durch die Pandemie nicht statt.

Stellvertretender Kassierer Florian Rappold präsentierte eine solide finanzielle Basis. Die Kassenprüfer Jan Kaufmann und Andre Schmitt bescheinigten Kassierer Alexander Reichert eine einwandfreie Kassenführung. Nach der einmütig erteilten Entlastung des Vorstands leitete Hofmann zum Punkt „Wahl des Abteilungskommandanten“ über. Von 1983 stand er der Wehr ein Vierteljahrhundert bis Ende 2008 vor, bis dieses Amt zehn Jahre von Torsten Benz ausgefüllt wurde.

Da beim Ausscheiden Benz’ im Jahr 2019 niemand zur Verfügung stand, übernahm Hofmann abermals Verantwortung und somit erneut den Posten des Abteilungskommandanten, so dass er insgesamt 28 Jahre in erster Verantwortung stand.

Nunmehr wurde mit Florian Rappold ein junger, kompetenter Nachfolger gefunden, der zudem durch seine Tätigkeit in einer Berufsfeuerwehr bestens qualifiziert ist. Als Wahlleiter dieser außerordentlichen Wahl fungierte Bürgermeister Benjamin Czernin, der die Gelegenheit nutzte und in seinem Grußwort dem scheidenden Kommandanten Rainer Hofmann für sein jahrelanges Engagement zum Wohle der Wehr sowie der Bevölkerung dankte. Froh sei er überdies, dass mit Rappold ein würdiger Nachfolger gefunden wurde, so dass es der Abteilung um die Zukunft nicht bange sein müsse.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer und Ahorns Kommandant Tobias Gehrig würdigten mit Verlesung der Urkunden verdiente Feuerwehrmänner für ihrem freiwilligen Dienst in der Feuerwehr.

Sven Wüst wurde für 25-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet. Die Ehrung für 40-jährigen Einsatz im Dienst am Nächsten erhielten Roland Friedrich, Harald Honeck, Gernot Schmitt, Günter Schmitt und Manfred Schretzmann.

Mit einem Ausblick auf anstehende Aktivitäten, einer Mischung aus Übungen und geselligen Veranstaltungen wie Maibaumfest, Familientag oder Ausflug schloss die Versammlung. een