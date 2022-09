Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kommunalpolitik Ahorn: Die Gemeinde schnallt den Gürtel noch enger

Auch in der Gemeinde Ahorn wird an allen Ecken und Enden gespart – das betrifft aktuell die Sanierung der Turn- und Festhalle Hohenstadt, die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr und das Rathaus in Eubigheim, das nachts nicht mehr angestrahlt wird.