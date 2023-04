„Exkursionen in die Heimat“ stehen hoch im Kurs

Adelsheim/Seckach. In familiärer Atmosphäre fand am Freitag in Adelsheim die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Adelsheim/Sennfeld mit Seckach/Zimmern statt. Hierzu begrüßte Vorsitzender Jörg Zimmermann neben den Ehrenmitgliedern Helga Bolz und Franz Brand besonders Marion und Patrik Kirchgeßner vom VdK-Kreisverband Neckar-Odenwald und Bürgermeister Wolfram Bernhardt.

Nach dem Totengedenken gab der Vorsitzende einen Überblick über die Arbeit des Sozialverbandes, der sich für soziale Gerechtigkeit und eine gerechtere Sozialpolitik einsetzt. Dem Ortsverband Adelsheim/Sennfeld mit Seckach/Zimmern gehören 427 Mitglieder an, die monatlich mit einem aktuellen Newsletter des Ortsverbandes über Veranstaltungen und die Arbeit des VdK informiert werden.

In seinem Bericht ließ Zimmermann auch die Aktivitäten des zurückliegenden Vereinsjahres Revue passieren. So standen Exkursionen und Vorträge ebenso auf der Tagesordnung wie der monatliche Kaffeenachmittag.

Hoch im Kurs stehen die „Exkursionen in die Heimat“ die aus der Not heraus während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurden und nach wie vor großen Anklang bei den Mitgliedern finden. Einen weiteren Höhepunkt bildet alljährlich die Teilnahme am Volksfest mit Infostand und Gewinnspiel.

Schriftführerin Friederike Madinsky berichtete von drei Vorstandssitzungen und ging noch einmal auf die vielfältig angebotenen Veranstaltungen ein, die unter anderem eine Schlossparkführung, eine Führung um die Sennfelder Seen, Vortragsveranstaltungen, den Besuch des Gnadenhofes in Rosenberg, eine Wanderung um den Hollersee, Hähnchenessen, Kaffeenachmittage und die Jahresabschlussfeier beinhalteten. Außerdem beteiligte sich der Ortsverband beim Seckacher Straßenfest, am Volksfest und am Volkstrauertag.

Heike Mendel legte Rechenschaft über die Vereinskasse ab, die von Ulrike Götz und Roswitha Steuerwald geprüft wurde. Diese bescheinigten der Kassenverwalterin eine einwandfreie Kassenführung. Nach der Entlastung des Vorstandes durch Bürgermeister Bernhardt nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder breiten Raum ein.

Für 25 Jahre Treue zum Sozialverband wurden Karl-Heinz und Traudel Köhler geehrt und erhielten neben Urkunde und Präsent die Goldene Treuenadel des Sozialverbandes.

Die silberne Ehrennadel mit Urkunde erhielten für zehnjährige Mitgliedschaft Rainer Hohmann, Michael Künkel, Wilfried Lenuweit, Gerhard Müller, Irene Prokosch, Steffen Rink, Elke Schmitt, Rudolf Schmitt, Anette Ungeheuer, Marcus Zemelka und Thomas Zemelka.

Marion Kirchgeßner übermittelte die Grüße des VdK-Kreisverbandes Neckar-Odenwald, dem 7948 Mitglieder in 34 Ortsverbänden angehören.

Bürgermeister Wolfram Bernhard übermittelte die Grüße Stadt Adelsheim sowie im Auftrag von Bürgermeister Thomas Ludwig die Grüße der Gemeinde Seckach. Er lobte die segensreiche Arbeit des VdK mit seinem vielfältigen Veranstaltungsprogramm und bedankte sich für die Bereicherung des städtischen Lebens und Veranstaltungskalenders. Besonders freute er sich, dass sich der VdK auch künftig im neuen „Beirat Innenstadt“ mit seinen Expertisen beteiligt.

In seinem Schlusswort bemerkte Vorsitzender Jörg Zimmermann, dass man zwischenzeitlich die Mitgliederzahl von 400 deutlich „geknackt“ habe und schlug deshalb vor, einen weiteren Beisitzer zur Unterstützung in den Vorstand zu wählen.

Vorgeschlagen wurde Ulrike Götz, die kommissarisch bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl als Beisitzerin in den Vorstand gewählt wurde. Außerdem wurde Jürgen Kilian als Kassenprüfer gewählt. zij