Külsheimer VdK-Verband zog Jahresbilanz

Külsheim. Zur Jahreshauptversammlung traf sich nun der VdK-Ortsverband Külsheim.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Günter Schaupp erfolgte das von Frauenvertreterin Martha Rüttling gestaltete Totengedenken. Das Protokoll der letzten Hauptversammlung verlas Seitz Berthold.

In seinem Tätigkeitsbericht verdeutlichte der Vorsitzende, wie die Pandemie dem Ortsverein zugesetzt hat. Nur nach und nach habe man Veranstaltungen organisieren können wie etwa, die zeitlich überfällige Jahreshauptversammlung mit Wahlen, den Besuch der Landesgartenschau in Eppingen und des Weihnachtsmarkts in Michelstadt mit anschließender Feier, bei der treue Mitglieder geehrt wurden und jeder ein Weihnachtsgeschenk erhielt. Abschließend bedankte sich Schaupp beim Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit.

Über die Finanzen informierte Kassierer Norbert Knüttel. Die Kassenprüfer Blos Robert und Stemmler Georg bescheinigten eine gute und korrekte Kassenführung. Die beantragte Entlastung erfolgte daraufhin einstimmig.

Vorsitzender Kurt Weiland überbrachte die Grüße des VdK-Kreisverbands. Zudem informierte er die Mitglieder über dessen geplante Aktivitäten. vdk