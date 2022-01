Schauder vs. Lahl: Zurück zur Diplomatie

Die Corona-Pandemie fordert jeden, wirklich jeden. Wie blank die Nerven aber bei den an vorderster Front Agierenden liegen, zeigt der Schlagabtausch zwischen dem Amtsleiter des Sozialministeriums und dem Landrat des Main-Tauber-Kreises. Das Ministerium sei schlechter organisiert als ein Hühnerhaufen, sagt der eine. Mitarbeiter in den Impfzentren hätten vor deren Schließung nur noch Däumchen gedreht, meint der andere. Diplomatie klingt anders. Aber: Wir sind alle nur Menschen. Wichtig ist, jetzt wieder zu einem gemäßigten Ton zurückzukehren. Sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, hilft nie weiter –schon gar nicht in einer Pandemie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1