Es kärchert bald in Buch

Das Unternehmen mit dem markanten Gelb als Markenzeichen wartet auf den roten Punkt, damit die Bau-Ampel auf Grün umspringt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Weltmarktführer im Gewerbegebiet in Buch sein neues Service-Center errichten kann. Was lange währt, wird also endlich gut. In der Gemeinde Ahorn ist die Freude zu Recht groß. Zirka 120 neue Arbeitsplätze sind ein Lichtstrahl am dunklen Corona-Himmel und ein ganz klares, dampfgestrahltes Zeichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es weihnachtet nicht nur, es kärchert auch bald.