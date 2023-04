TV-Masters sind ein Top-Team auf Landesebene

Die Masters-Schwimmer des TV Bad Mergentheim gehören weiterhin zu den Top-Teams in Württemberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Württembergischen Masters-Meisterschaften Schwimmen in Bad Cannstatt bestätigten Dirk Fischer (Jahrgang 1971), Levin Kappes (Jahrgang 2001), Rafael Kriese (Jahrgang 1959) und Niklas Schmitt (Jahrgang 2000) mit 3 Meistertiteln, 14 Podestplätzen bei 15 Einzelstarts und zwei Silbermedaillen in den Staffelrennen ihre Präsenz an der Spitze des Landes.

Doppelsieg

Dirk Fischer ist neuer Württembergischer Masters-Meister der AK 50 über 50 und 100 Meter Schmetterling. In den Wettkämpfen seiner Hauptlage Brust verpasste er über 50 und 100 Meter den Sieg nur knapp, konnte aber jeweils in Vereinsjahrgangsrekordzeiten als Zweiter anschlagen.

Mehr zum Thema Schwimmen Trainer sieht noch Steigerungspotenzial Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sport Tennis-Trainer Rainer Schüttler: „Bei Frauen muss man Kritik verpacken“ Mehr erfahren

Auch Niklas Schmitt schwamm zum Titelgewinn. Über 100 Meter Rücken war er in der AK 20 nicht zu schlagen. Er komplettierte den Medaillensatz mit Silber über 100 Meter Freistil und Bronze über 50 Meter Freistil.

„Altstar“ Rafael Kriese unterlag über 50 Meter Rücken und Brust nur knapp den Kontrahenten der AK 60 und schlug jeweils als Zweiter an. Eine Bronzemedaille gewann er über 50 Meter Freistil und Schmetterling.

Für Levin Kappes waren die 50 Meter Freistil das Aufwärmprogramm für seinen Wettkampf über 100 Meter Lagen. Musste er sich über 50 Meter Freistil in der AK 20 noch mit dem Achten Platz begnügen, kämpfte er über 100 Meter Lagen, unterlag nur um wenige Hundertstel und wurde Zweiter.

Starke Staffeln

Das Masters-Herrenquartett lieferte zwei starke Staffelrennen. Am Ende erkämpften sich die TV-Herren die Silbermedaille über 4x 50 Meter Lagen und 4x 50 Meter Freistil in der AK 160-199 (D) und ließen dabei große Württembergische Vereine wie den SSV Ulm hinter sich. tvs