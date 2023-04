Trainer sieht noch Steigerungspotenzial

Die Wettkampfmannschaft der Schwimmsportabteilung des TV Bad Mergentheim ist weiter auf der Jagd nach Podestplätzen und Qualifikations-Zeiten. Beim 2. Nürnberger März-Meeting des 1. FCN erkämpften die Schwimmerinnen und Schwimmer aus dcer Kurstadt insgesamt 17 Plätze auf dem „Siegertreppchen“.

Leni-Charlotte Maier und Evelyn Eisenreich (beide Jahrgang 2009) schafften bei den Mädchen die ersten Qualifikationszeiten für die Baden-Württembergischen Meisterschaften, bei den Jungen Niklas Kellermann (Jahrgang 2008), Jakob Frieß (Jahrgang 2007), Vincent Straub und Jonas Frieß (beide Jahrgang 2006).

Jakob Frieß (Jahrgang 2007) steuerte alleine vier Medaillen bei vier Starts zum TV Medaillenspiegel bei. In persönlicher Bestzeit siegte er in seinem Jahrgang er über 800 Meter Freistil, auch über 200 Meter Brust schwamm er persönliche Bestzeit und belegte Platz Zwei. Eine weitere Silbermedaille gewann er über 200 Meter Freistil und eine Bronzemedaille folgte über 50 Meter Freistil.

Jonas Frieß schwamm zweimal Vereinsjahrgangsrekord in persönlichen Bestzeiten. Über 1500 Meter Freistil siegte er in 17:35,34 Minuten und unterbot die bestehende Vereinsjahrgangsrekordmarke um wenige Hundertstel. Über 400 Meter Freistil gewann er Silber in einer Vereinsjahrgangsrekordzeit von 4:18,16 Minuten, fast 4 Sekunden schneller als die bisherige Rekordmarke. Die Bronzemedaille über 100 Meter Freistil komplettierten seinen Medaillensatz.

Auch Evelyn Eisenreich (Jahrgang 2009) gewann einen kompletten Medaillensatz in der Jahrgangswertung 2009. Gold über 200 Meter Schmetterling, Silber über 100 Meter Schmetterling und Bronze über 400 Meter Freistil. Alle Strecken schwamm sie in persönlichen Bestzeiten.

Jule Feser (Jahrgang 2011) war die Schwimmerin der Zweiten Plätze. In ihrem Jahrgang belegte sie den Silberrang in persönlichen Bestzeiten über 50 und 100 Meter Schmetterling.

Die Brüder Jonas und Niklas Kellermann (Jahrgang 2011 und 2008) gewannen jeweils Zwei Medaillen. Jonas siegte in der Jahrgangswertung 2011 über 50 Meter Schmetterling und gewann die Bronzemedaille über 400 Meter Freistil, beide Strecken in persönlichen Bestzeiten. Niklas schwamm bei beiden Podestplätzen persönliche Bestzeiten. Er siegte in seinem Jahrgang über 400 Meter Freistil und belegte Platz Zwei über 200 Meter Schmetterling.

Trainer Olaf Schulze bewertete das Auftreten seiner Mannschaft als guten Start ins Frühjahr, sieht aber trotz einiger persönlicher Bestzeiten Steigerungspotenzial auf vielen Strecken. tvs

ergebnisse auf einen Blick

Evelyn Eisenreich (Jahrgang 2009): 1. Platz 200 Meter Schmetterling 2. Platz 100 Meter Schmetterling, 3. Platz 400 Meter Freistil, 4. Platz 50 Meter Schmetterling, 5. Platz 100 Meter Freistil. Jule Feser (Jahrgang 2011): 2. Platz 50 und 100 Meter Schmetterling, 10. Platz 400 Meter Freistil, 16. Platz 100 Meter Freistil. Leni-Charlotte Maier (Jahrgang 2009): 5. Platz 50 und 100 Meter Schmetterling, 7. Platz 100 Meter Freistil. Jakob Frieß (Jahrgang 2007): 1. Platz 800 Meter Freistil, 2. Platz 200 Meter Brust und Freistil, 3. Platz 50 Meter Freistil. Jonas Frieß (Jahrgang 2006): 1. Platz 1500 Meter Freistil, 3. Platz 400 Meter Freistil, 3. Platz 100 Meter Freistil, 16. Platz 50 Meter Schmetterling. Nino Hainz (Jahrgang 2007): 4. Platz 50 Meter Schmetterling und Brust, 100 und 400 Meter Freistil. Jonas Kellermann (Jahrgang 2011): 1. Platz 50 Meter Schmetterling, 3. Platz 400 Meter Freistil, 4. Platz 100 Meter Schmetterling und 6. Platz 100 Meter Freistil. Niklas Kellermann (Jahrgang 2008): 1. Platz 400 Meter Freistil, 2. Platz 200 Meter Schmetterling, 4. Platz 100 Meter Freistil, 5. Platz 50 und 100 Meter Schmetterling. Julian Mittnacht (Jahrgang2010): 4. Platz 100 Meter Brust, 5. Platz 50 Meter Brust, 9. Platz 400 Meter Freistil und 13. Platz 100 Meter Freistil. Vincent Straub (Jahrgang 2006): 9. Platz 200 Meter Freistil, 11. Platz 100 Meter Rücken, 16. Platz 50 Meter Rücken und 18. Platz 50 Meter Freistil.