Messelauf in Königshofen erneut „virtuell“

Auch im zweiten Corona-Jahr konnte die Königshöfer Messe nur in einer „Light“-Variante durchgeführt werden. Der traditionell am ersten Messesamstag stattfindende Messelauf erwies sich vor Ort als nicht praktikabel und wurde wie im Vorjahr durch einen „virtuellen“ Laufwettkampf ersetzt. Hierbei wurden die gewohnten Distanzen 500 Meter, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon über 21,1 Kilometer mit zeitlichem und räumlichem Abstand unter Beachtung der aktuellen AHA-Regeln über einen Zeitraum von einem Monat gelaufen, meist entlang der Messelaufstrecke, aber auch über frei gewählte, selbst vermessenen Wegen in der Region und manchmal auch weit darüber hinaus. So wurden weit über 600 Laufergebnisse zum Teil mit Fotos auf www.messelauf.de gemeldet.

Stark beteiligt haben sich wieder Schüler und Schülerinnen im Rahmen des Sportunterrichts. Mit 224 die meisten Teilnehmer stellte die Gemeinschaftsschule Lauda, gefolgt vom Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim mit 163 Schülern vor der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen, bei der mehr als 130 Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Schulklassen gemeinsam sogar die Ausdauer fordernde 2,5 KilometerStrecke bewältigten.

Die drei teilnehmerstärksten Vereine beiehungsweise Firmen waren mit großem Abstand der ETSV Lauda, gefolgt von den Firmen I-Safe und dem Pro-X Walker Team.

Die Organisatoren vom ETSV Lauda sowie die Sportlerinnen und Sportler hoffen nun natürlich, im nächsten Jahr an der „Mess“ endlich das 30. Messelauf-Jubiläum gemeinsam auf der Strecke und anschließend in der Tauber-Franken-Halle gebührend feiern zu können. arho

Bestleistungen im Überblick

21,1 Kilometer, Männer: Karl-Walter Scholl 1:37:13 Stunden, Rolf Kaufmann (ETSV Lauda) 1:57:26, Christian Förster (Pro-X Walker Team) 1:59:56. – Frauen: Stefanie Kölpin (FC Külsheim) 1:53:24, Angelika Hofmann (ETSV Lauda) 1:57:26

.

10 Kilometer, Männer: Andreas Hein (LG Mönchberg) 42:28, Karl-Walter Scholl 42:38, Denis Mund 42:38. – Frauen: Barbara Keller (ETSV Lauda) 50:00, Stefanie Kölpin (FC KÜlsheim) 50:16, Vianne Steier (TV Hardheim) 53:18. 5 Kilometer, Männer: Ulrich Schmalz (TV Königshofen) 17:39, Karl-Walter Scholl 19:58, Julian Appel (MGG TBB) 21:00. – Frauen: Lena Klöck (MGG TBB) 25:11, Edith-Barbara Beck (TV Niederstetten) 27:38, Lina Karle (MGG TBB) 28:03

. 2,5 Kilometer, Jungen: Kevin Künzig (MGG TBB) 9:11, Luis Kliewer (MGG TBB) 9:27, Bastian Behringer (MGG TBB) 9:30. – Mädchen: Lara Wenzel (MGG TBB) 10:44, Luna Schmidt (MGG TBB), 11:01, Lara Adelmann (MGG TBB) 11:24. 500 Meter Jungen: Hannes Spies (ETSV Lauda) 1:38, Konstantin Mott (ETSV Lauda) 1:48, Jan Krajewski (ETSV Lauda) 1:49. – Mädchen: Sira-Linn Hörner (ETSV Lauda) 2:03, Frieda Mayer (GMS Lauda) 2:05, Hermine Giordano (GMS Lauda) 2:13.