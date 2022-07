Herren-40-Team spielt um die Meisterschaft

Insgesamt acht Mannschaften des TC Rot-Weiß Bad Mergentheim standen am vergangenen Spieltag auf dem Platz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine unglückliche Niederlage gab es für die Herren 65 des TC Rot-Weiß Bad Mergentheim in der Doppelrunde beim TV Niederstetten. Nachdem es am Ende nach Matches 2:2 und nach Sätzen 4:4 stand, entschieden letztendlich zwei mehr gewonnene Spiele zugunsten des TV Niederstetten. Ergebnisse: W. Henzel/ W. Limbrunner 6:7, 4:6, K. Wunderle/P. Mast 6:4, 7:6, K. Wunderle/W. Limbrunner 3:6, 1:6, P. Mast/H. Konzal 6:2, 6:0.

Im dritten Verbandsspiel konnten die Damen 60 gegen Ditzingen endlich gewinnen. Das starke erste Doppel mit Hiltrud Schnaith und Karin Freienstein erkämpfte sich im Match-Tiebreak den ersten Punkt. Danach musste das zweite Doppel Heinkelmann und Chris Schäferle ebenfalls denkbar knapp den Sieg den Gegnerinnen überlassen. Das dritte Doppel verlor unglücklich ebenfalls im Match-Tiebreak. Souverän spielten dann aber Inge Heinkelmann und Karola Herrmann und ließen den Gästen keinerlei Chancen. Ergebnisse: Schnaith/Freienstein 6:4, 4:6, 10:2, Schäferle/Heinkelmann 6:0, 2:6, 8:10, Schnaith/Schäferle 4:6, 6:2, 8:10, Heinkelmann/Herrmann 6:1, 6:2.

Mehr zum Thema Tennis Damen 50 klare Matchwinner Mehr erfahren Tennis Junioren wollen Aufstieg perfekt machen Mehr erfahren

In der Damen-50-Bezirksstaffel setzten die Mergentheimer Damen ihre Siegesserie mit einem 4:2 gegen den TC Obersulm fort. Die an Nummer eins spielende Hiltrud Schnaith ließ ihrer Gegnerin keine Chance und siegte souverän in zwei Sätzen, Marianne Retzbach entschied wie beim letzten Spiel erneut im Match-Tiebreak das Spiel für sich. Hanne Metzger und Lucia Schultz-Henninger mussten die Punkte den Gegnern überlassen. Nach dem 2:2 nach den einzeln mussten die Doppel über den Gesamtsieg entscheiden. Schnaith/Retzbach machten es erneut spannend, sicherten dann aber durch im Match-Tiebreak den Punkt für Mergentheim. Metzger/Schultz-Henninger lagen im ersten Satz zunächst deutlich zurück, konnten dann aber nach langem Kampf beide Sätze noch gewinnen. Ergebnisse: H. Schnaith 6:3, 6:1, H. Metzger 4:6, 5:7, M. Retzbach 3:6, 6:1, 10:7, L. Schultz-Henninger 2:6, 2:6, Schnaith/Retzbach 4:6, 6:1, 10:6 , Metzger/Schultz-Henninger 7:5, 6:3.

TC Oedheim 1 - TC RW Bad Mergentheim 2 1 : 5

Im Auswärtsspiel beim TC Oedheim musste für den TC RW Bad Mergentheim II unbedingt ein Sieg her – und die Senioren des TC RW hatten am Ende mit einem ungefährdeten 5:1 tatsächlich alles im Griff. In den Einzeln hatten Wiktor Henzel und Uwe Haller allerdings mächtig zu kämpfen, entschieden dann aber ihre Partien jeweils im Match-Tiebreak letztlich routiniert für sich. Dieter Eder an Position 3 konnte sich gegen einen starken Gegner nicht behaupten. Kuno Schreider dagegen ließ mit seinem druckvollen Spiel keinerlei Zweifel am Sieger aufkommen. In den Doppeln machten Haller/Schreider und Hentzel/Klein zum 5:1 alles klar. Der Klassenerhalt wurde damit überzeugend geschafft. Ergebnisse: Henzel 6:4, 6:7, 10:8, Haller 6:3, 4:6, 10:3, Eder 1:6, 2:6, Schreider Kuno 6:1, 6:4, Haller/Schreider 6:2, 6:2, Hentzel/ Klein 7:5, 6:3.

Zum 3. Verbandspiel in der Oberligastaffel traten die Herren 65 gegen den SV Unterweissach an. Fritz Forler und Dieter Häfele gewannen ihre die Einzel klar in zwei Sätzen. Der Gegner von Gerd Fliegener gab verletzungsbedingt bereits nach einem Spiel auf. Dr. Uwe Haller führte im ersten Satz 4:2, als sein Gegner ebenfalls aufgeben musste. Somit stand es nach den Einzeln schon 4:0 für die Mergentheimer. Da die gegnerische Mannschaft keine Ersatzspieler einsetzen konnte, wurde nur ein Doppel gespielt, das Forler/Häfele gewannen. Fliegener/Haller bekamen den Punkt im Doppel „geschenkt“, so dass die Herren 65 des TC RW einen 6:0-Sieg verbuchen konnten. Ergebnisse: Forler 6:4, 6:1, Häfele 6:0, 6:1, Fliegener 1:0 (Aufgabe des Gegners), Dr. Haller 4:2 (Aufgabe des Gegners), Forler/Häfele 6:4, 6:1, Fliegener/Haller (Sieg kampflos).

Am 4. Spieltag der Bezirksoberliga haben die Herren I des TC RW Bad Mergentheim ihr Saisonziel Klassenerhalt gegen den direkten Abstiegskonkurrenten TC Oberstenfeld II erfüllt. Souverän führte die Mannschaft schon nach den Einzeln mit 5:1. Bereits zu diesem Zeitpunkt stand der Klassenerhalt fest. In den Doppeln wurden weitere Punkte geholt, die zum Endergebnis von 7:2 führten. Ergebnisse: Brunner 0:6, 0:6, Ondrasch 6:2, 6:4, Wittfeld 6:2, 6:0, Schnabel 7:5, 6:1, Baarß 6:3, 6:3, Gorrea Morral 6:1, 6:1, Brunner/ Baarß 4:6, 2:6, Ondrasch/ Schnabel 6:2, 6:4, Wittfeld/Gorrea Morral 6:0, 6:4.

Die Herren 40 des TC RW Bad Mergentheim waren zu Gast beim VfL Eberstadt. Nach dem siegreichen Saisonauftakt wurde ein weiterer Sieg eingefahren. Aufgrund von Personalmangels hatte sich der Vorsitzende Fritz Forler, eigentlich Herren-65-Spieler, bereit erklärt, der Mannschaft auszuhelfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte er mit seiner Kampfkraft und der nötigen Routine das Match mit 2:6, 7:5, 10:5 für sich entscheiden. Alex Markert löste seine Aufgabe souverän und siegte mit 6:1, 6:1. Thomas Herrmann gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten in beiden Sätzen mit 6:3, 6:3. Der von einer Verletzung stark gehandicapte Spielertrainer Michael Haller machte durch ein 6:4, 6:4 gegen einen stark aufspielenden Gegner bereits den Gesamtsieg klar. Die abschließenden Doppel waren hart umkämpft, doch sowohl Fritz Forler/Alex Markert als auch Michael Haller/Thomas Herrmann konnten ihre Doppel mit 6:7, 6:1, 10:5 beziehungsweise 6:4/6:7/10:4 gewinnen. Nach diesem 6:0 geht es nun am kommenden Samstag, 16. Juli. um 14 Uhr zu Hause gegen TSV Künzelsau um die Meisterschaft.

Die Junioren U15 habten ihr Rückspiel gegen die SPG TSG Hohenlohe nach insgesamt guten Spiel mit 4:2 gewonnen. Im Hinspiel hatte man aufgrund einer Krankheitswelle nur zu dritt antreten können und war mit 0:6 unter die Räder gekommen. Durch diesen Sieg gegen den Tabellenführer bleibt man im Rennen um die Meisterschaft. lsh