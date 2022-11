Die Entscheidung fällt

Der Rückkampf des Turngau-Cups findet am Samstag, 12. November, in Tauberbischofsheim in der Sporthalle am Wörth statt.

Die Mannschaften, die bereits vor vier Wochen, am sogenannten Vorkampf gegeneinander angetreten sind, bekommen beim Rückkampf erneut die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Das Einturnen im ersten Durchgang beginnt um 8.45 Uhr und anschließender Wettkampfbeginn ist um 9.30 Uhr. Hier starten A- und B- Liga, die mit selbstzusammengestellten Kürübungen versuchen, die Kampfrichter von ihren Leistungen zu überzeugen. Um 11.30 Uhr beginnt das Einturnen im zweiten Durchgang, Wettkampfbeginn ist voraussichtlich um 12 Uhr. In diesem Durchgang werden Pflichtübungen von der C-, D-, E- und F- Liga gezeigt.

Sind alle Wettkämpfe des jeweiligen Durchgangs abgeschlossen, so werden die erturnten Punkte des Vor- und Rückkampfes addiert und die jeweiligen Sieger in den einzelnen Altersklassen gekürt.

Der Eintritt ist frei. die Halle ist vom Ausrichter (Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim) bewirtschaftet. tr