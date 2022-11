Herbstmarkt lockt mit offenen Geschäften und Krämerständen

Tauberbischofsheim. Bummeln, Einkaufen und Schlemmen mit der ganzen Familie ist beim Herbstmarkt in der Tauberbischofsheimer Innenstadt möglich. Am Sonntag, 6. November, findet der letzte Krämermarkt in diesem Jahr von 11 bis 18 Uhr statt. Ab 13 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Auf dem Marktplatz bieten zahlreiche Händler ihre Waren an. Kinder können sich auf eine Hüpfburg auf dem Schlossplatz und ein Kinderkarussell auf dem Marktplatz freuen, das bereits ab Freitag, 4. November, seine Runden drehen wird. Das bunte Angebot reicht von Luftballons, Bekleidung, Holzdekorationen, Lederwaren, Haushaltswaren, Schmuck bis hin zu Kosmetik und vielen weiteren Produkten.

Der kleine Hunger kann zwischendurch mit Grillwurst, Pommes, Brotaufstrichen, Süßwaren und Kaffeespezialitäten gestillt werden. Der Surf- und Skiclub veranstaltet wieder seinen beliebten Ski-Basar im Gründerzentrum am Wört. Dort können Wintersportartikel erworben oder weiterverkauft werden. Warenannahme ist von 9 bis 12 Uhr, der Verkauf beginnt um 14 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Boutique vom Tierschutzverein in der Hauptstraße öffnet um 13 Uhr.

Für Kinder gibt es eine kostenfreie Kinderstadtführung mit dem Turmwächter und einer Turmbesteigung. Im Kurzmainzischen Schloss ist das Museums Café „Anno dazumal“ geöffnet. Mode und Life-style „for Women“ vermittelt Autorin Susanne Ackstaller in ihrer Lesung im Engelsaal., die der Kunstverein veranstaltet.

Kostenfreie, zentrumsnahe Parkplätze finden sich in der Vitry- und in der Pestalozziallee, auf dem Wörtplatz und in den Parkgaragen Ringstraße und Schlossplatz. Da auf dem Marktplatz der Krämermarkt stattfindet, stehen die Parkplätze auf dem Markplatz am Sonntag, 6. November, ab 6 Uhr nicht zur Verfügung. stv