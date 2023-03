Abstiegskampf enorm spannend

Für die Basketballer des TSV Buchen standen wichtige Auswärtsspiele an. So gastierte das zweite Männerteam in der Kreisliga beim TSV Wiesloch III. Das Team von Coach Fabian Ungerer lag in einem engen Spiel meist knapp vorne. Am Ende stand ein 56:50-Auswärtserfolg.

Die erste Männermannschaft war in der Oberliga zu Gast bei den TSV Wieblingen Füchsen II, die in der Tabelle deutlich vor den Buchenern liegen. Buchen hatte es zunächst schwer, ins Spiel zu finden und geriet schnell mit zehn Punkten in Rückstand, der erst gegen Ende des ersten Viertels allmählich kleiner wurde (13:6). Im zweiten Viertel verteidigte Buchen die Würfe der Wieblinger zwar deutlich konsequenter, dennoch gelang es nicht, alle Dreier der Gegner zu unterbinden.

Mit neun Punkten Rückstand startete das Team in die zweite Spielhälfte – und die begann ähnlich wie die erste: Buchen spielte nicht konzentriert genug, was Wieblingen mit treffsicheren Würfen bestrafte. Erst nach fünf Spielminuten im dritten Viertel fanden die Gäste ihren Rhythmus und kämpften sich langsam wieder heran kämpfen. Im Endeffekt schaffte es Buchen in den letzten Spielminuten aber nicht mehr, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Die Partie endete schlussendlich mit 62:46.

Für das Team rund um die Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser geht der Blick nun konzentriert nach vorne auf den nächsten Heimspieltag am kommenden Sonntag, 19. März, bei dem die Grün-Weißen gegen Sandhausen eines der entscheidenden Spiele der gesamten Saison austragen werden. Zwar belegt Buchen derzeit einen an sich guten neunten Platz in der Tabelle der Oberliga Baden, doch wird es in diesem Jahr vier Teams geben, die aus der Oberliga absteigen. Momentan wäre man dabei, doch mit einem Sieg gegen Sandhausen könnte man die eigene Position verbessern. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr. Abgerundet wird der Heimspieltag von den Spielen der anderen Seniorenmannschaften. Um 14.45 Uhr tritt das Damenteam gegen Schönau an, die zweite Männermannschaft spielt um 19 Uhr ebenfalls gegen Schänau. ag