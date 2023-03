Sieg in der Schlusssekunde

TSV Rot/Malsch II – TSV Buchen 27:28

Buchen: C. Rohmann, Noe (beide Tor), Zaiser, J. Weber, Kraft, R. Weber, Große, Beck, M.l Weis, L. Rohmann, Schmitt, Röckel, J. Weis.

Schon zu Beginn der ersten Hälfte dieser Landesliga-Partie zeigten beide Mannschaften, dass sie sich in diesem Spiel nichts schenken würden. Die Gastgeber legten den Angriff der Buchener in den ersten Spielminuten fast komplett lahm und strotzten nur so vor Selbstbewusstsein. Stück für Stück gewannen die Hausherren die Oberhand über das Spiel.

Doch der TSV Buchen gab nicht auf und kämpfte sich immer wieder zum Ausgleich heran. In der 20. Spielminute ging der Gast dann das erste Mal in Führung (8:7). Bis zur Halbzeitpause wechselten sich die beiden Mannschaften mit der Führung ab. Unnötige Zeitstrafen auf der Seite der Buchener nutzte der TSV Rot/Malsch II kurz vor Schluss der ersten Hälfte eiskalt aus. Mit 11:10 ging es in die Kabine.

Coach Wiener war mit dem Ergebnis bis dahin nicht zufrieden. Situationsbedingt nahm er deshalb nun einige Umstellungen in seinem Team vor. Damit reagierte er natürlich auch auf die Taktik der Hausherren.

Die Gäste kamen zwar hochmotiviert aus der Kabine, mussten sich aber im Angriffsspiel erst einmal auf die ungewohnte Offensivaufstellung einstellen. Die Herren aus Buchen fanden im Laufe der ersten Minuten in der zweiten Hälfte die richtigen Mittel, um die Lücken im gegnerischen Abwehrblock zu nutzen. Auch die Abwehrarbeit steigerte sich deutlich im weiteren Verlauf, was zu einem sehr intensiven und körperlich harten Spiel führte.

In der zweiten Hälfte nutzten die Buchener ihre Chancen besser und erspielten sich in eine eigentlich komfortable Vier-Tore-Führung. Fünf Minuten vor Schluss dachte man, dass es beim Stand von 25:21 einen sicheren Sieg der Gäste geben würde. Doch die Hausherren warfen alles in die Schlussphase der Partie und kämpften sich wieder heran. So kam es sogar noch zum klassischen „Showdown“. Buchen hatte die Chance, im letzten Angriff die Partie für sich zu entscheiden – und der TSV nutzte diese Möglichkeit praktisch mit der Schlusssirene. Mit 28:27 setzte sich Buchen durch und tütete zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen ein.

Am Samstag, 18. März, steht um 20 Uhr für den TSV Buchen im Sportzentrum Odenwald das Heimspiel gegen die TSG Plankstadt II an. srö