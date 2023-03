Macht Donebach den nächsten Schritt?

Aufgrund einer weiteren Kunstrasenbelegung in Hardheim empfängt der FC Schweinberg von 13 Uhr bereits zur frühen Anstoßzeit die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg. In der Tabelle trennen die Teams neun Plätze, aber punktemäßig geht es deutlich enger zu. Durch den Punktgewinn am vergangenen Wochenende kletterte der FCS auf einen direkten Nichtabstiegsplatz. Die Gäste punkteten

...