SVN II setzt ein deutliches Zeichen

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost gab es am Wochenende gleich drei deutliche Erfolge – und zwar für den SV Niklashausen II (gegen den FC Külsheim II), den FC Lohrbach II (gegen den TV Eberbach) und den TTC Neckargerach/Guttenbach (gegen die SG Höpfingen/ Walldürn). Spannender ging es in der Partie SV Adelsheim II gegen den TTC Korb zu, die Tabellenführer Korb mit 9:5 für sich entschied.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Niklashausen II – FC Külsheim II 9:1

Niklashausen II: (Einzel) Anderlik, Achmetow, Rist, Krause, Heiko Heß, Mario Heß, (Doppel) Anderlik/Krause, Achmetow/Rist, H. Heß/M. Heß.

Mehr zum Thema Tischtennis Külsheim II gewinnt beim Spitzenreiter Mehr erfahren Tischtennis Hundheim/St. legt los wie die Feuerwehr Mehr erfahren

Külsheim II: (Einzel) Henninger, Jannis Würzberger, Michelberger, Adelmann, Holger Würzberger, Junak, (Doppel) Henninger/Michelberger, J. Würzberger/Adelmann, H. Würzberger/Junak.

Spielverlauf: 1:0 und 2:0 Anderlik/Krause, Achmetow/Rist, 2:1 H. Würzberger/Junak, 3:1 bis 9:1 Anderlik, Achmetow, Rist, Krause, H. Heß, M. Heß, Anderlik

Der SV Niklashausen II setzte mit dem deutlichen 9:1 Erfolg gegen den FC Külsheim II ein deutliches Zeichen, wohin die Reise des SV gehen soll, nämlich dauerhaft in Richtung Tabellenspitze. Der SV führte bereits nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 und setzte den Lauf mit einer prächtigen Einzelbilanz fort. Die Niklashäuser ließen also nichts mehr anbrennen und punkteten überzeugend weiter hin bis letztlichen 9:1-Erfolg. Der FC indes findet sich im Mittelfeld wieder.

SV Adelsheim II – TTC Korb 5:9

Adelsheim II: (Einzel) Eckstein, Etkü, Niemann, Zinkel, Rüdiger, Kuhn, (Doppel) Eckstein/Niemann, Etkü/Rüdiger, Zinkel/Kuhn.

Korb: (Einzel) Froede, Metzger, Kaminski, Speiser, Bytomski, Vetter, (Doppel) Froede/Metzger, Kaminski/Vetter, Speiser/Byomski.

Spielverlauf: 1:0 Eckstein/Niemann, 1:1 und 1:2 Froede/Metzger, Speiser/Byomski, 2:2 Eckstein, 2:3 Froede, 3:3 Niemann, 3:4 bis 3:7 Kaminski, Vetter, Bytomski, Froede, 4:7 und 5:7 Etkü, Niemann, 5:8 und 5:9 Speiser, Bytomski.

FC Lohrbach II – TV Eberbach 9:3

Lohrbach II: (Einzel) Zeus, Pavlic, Johann, Nelius, Blank, Tugay, (Doppel) Zeus/Pavlic, Johann/Blank, Nelius/Tugay.

Eberbach: (Einzel) Frömmel, Schuler, Esgin, Neidig, Wettig, Surdu, (Doppel) Frömmel/Schuler, Esgin/Surdu, Neidig/Wettig.

Spielverlauf: 1:0 Zeus/Pavlic, 1:1 Frömmel/Schuler, 2:1 bis 3:1 Nelius/Tugay, Zeus, 3:2 Frömmel, 4:2 bis 8:2 Johann, Nelius, Blank, Tugay, Zeus, 8:3 Schuler, 9:3 Johann.

TTC Neckargerach/Guttenbach – SG Höpfingen/Walldürn 9:3

Neckargerach/Guttenbach: (Einzel) Lauer, Hedrich, Karolus, Neureuther, Bauer, Weber, (Doppel) Lauer/Neureuther, Hedrich/Karolus, Bauer/Weber.

Höpfingen/Walldürn: (Einzel) Pöschko, Baumann, Ott, Kaufmann, Obermüller, Gramlich, (Doppel) Baumann/Kaufmann, Pöschko/Ott, Obermüller/Gramlich.

Spielverlauf: 0:1 Pöschko/Ott, 1:1 und 2:1 Hedrich/Karolus, Bauer/Weber, 2:2 Baumann, 3:2 bis 8:2 Hedrich, Karolus, Neureuther, Bauer, Weber, Lauer, 8:3 Baumann, 9:3 Karolus. hpw