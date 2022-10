Zwei verlustpunktfreie Teams in der Kreisliga A

Im Spielbetrieb des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim pausierte die Kreisliga, in den drei Kreisklassen verstärken sich die Konturen der Übersichten. Ohne Verlustpunkt an den Tabellenspitzen stehen in der Kreisklasse A der SV Niklashausen IV und der FC Gissigheim II, in der Kreisklasse B der TTC Bobstadt III und die SG Dörlesberg/Nassig III sowie in der Kreisklasse C der VFR Uissigheim, der TSV Gerchsheim und der TTV Oberlauda II.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisklasse A

SV Niklashausen IV – TTV Oberlauda 9:4

Mehr zum Thema Tischtennis Kein Sieger im Nachbarschaftsduell Mehr erfahren Tischtennis Külsheimer „Erste“ macht es gnädig Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Tauberbischofsheim Reichholzheim mit spätem Siegtreffer Mehr erfahren

Spielverlauf: 1:0 Hahner / Kohl, 1:1 - 1:2 Fading / Balbach, Vincent Stolze / Justus Stolze, 2:2 - 4:2 Hahner, Kohl, Schöllig, 4:3 Balbach, 5:3 - 6:3 Anderlik, Breunig, 6:4 Fading, 7:4 - 9:4 Kohl, Schöllig, Künzig

FC Gissigheim II – FC Wertheim-Eichel 9:6

Spielverlauf: 1:0 Pascal Häfner / Heinicke, 1:1 Matejka / Segner, 2:1 - 3:1 Podetz / Noll, Achstetter, 3:2 - 3:4 Matejka, Schmitt, Dill, 4:4 - 7:4 Podetz, Noll, Achstetter, P. Häfner, 7:5 Dill, 8:5 Heinicke, 8:6 Seipp, 9:6 Noll .

SV Dertingen II – TTV Oberlauda 4:9

Spielverlauf: 1:0 Scheckenbach / Bethäuser, 1:1 - 1:4 Fading / Balbach, Vincent Stolze / Justus Stol-ze, Thomas Stolze, Fading, 2:4 Schulz, 2:5 Balbach, 3:5 Breunig, 3:6 - 3:8 J. Stolze, Fading, Th. Stol-ze, 4:8 Schulz, 4:9 V. Stolze

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II – SV Schönfeld 9:0

Der Sieg kam kampflos zustande, denn der SV Schönfeld konnte zu dieser Partie nicht antreten.

FC Külsheim IV – TTC Großrinderfeld II 9:2

Spielverlauf: 1:0 Düll / Manuel Meixner, Hernold / Keller, 2:1 Menig / Dertinger. 3:1 - 7:1 Düll, M. Meixner, Hernold, Keller, Daniel Meixner, 7:2 Schörösch, 8:2 - 9:2 Düll, M. Meixner

Kreisklasse C

TSV Tauberbischofsheim III – TSV Gerchsheim 2:6

Spielverlauf: 1:0 Gruber / Düll, 1:1 Arnold Seubert / Wagner, 2:1 Buchholz, 2:2 - 2:6 A. Seubert, Al-bert, Matthias Seubert, A. Seubert, Wagner

VfR Uissigheim – TTC Bobstadt IV 6:0

Spielverlauf: 1:0 - 6:0 Heerd / May, Martini / Kaufmann, Heerd, May, Martini, Kaufmann.

TTC Oberschüpf II – FC Gissigheim III 1:6

Spielverlauf: 0:1 Geier / Gehrig, 1:1 Trenten / Heck, 1:2 - 1:6 Dosch, Bundschuh, Gehrig, Geier, Bundschuh. hpw