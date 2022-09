Reichholzheim mit spätem Siegtreffer

Kreisliga

SV Pülfringen – TSV Assamstadt 1:5

Die Kickers Wertheim II (gelbe Trikots) gewinnen mit 2:0.

Pülfringen: Mutschler, Eckert, Retzmann (76. Baumann), Busch, Duda (78. Manuel Haberkorn), Farcau, Haas, Michael Haberkorn, Knüll (88. Moe), Schäfer, Unbekannter Spieler, Volk.

Assamstadt: Jonas Rupp, Simon Hügel, Frank Ostertag, Quenzer (85. Stetel), Ansmann, Geißler, Pollak, Rumm, Andreas Rupp (83. Yannik Hügel), Schaller (75. Fabian Hügel), Tremmel (80. Ismaili)

Tore: 0:1 Rumm (20.), 0:2 Andreas Rupp (32.), 1:2 Knüll (66.), 1:3 Quenzer (71.), 1:4 Geißler (75.), 1:5 Andreas Rupp (79.). – Schiedsrichter: Markus Kohler ( Boxberg).

SG RaMBo – FC Hundheim/Steinbach 1:1

RaMBo: Neuberger, Ballweg, Böxler, Hildenbrand, Lappe (90.+2 Weis), Poschmann (86. Fabig), Roth, Schuhmacher, Tim Theis, Jan Theis (60. Segner), Trippel (72. Brümmer).

Hundheim/Steinbach: Marco Müssig, Münkel, Manuel Baumann, Christoph Dick, Dühmig (63. Justin Baumann), Fischer, Hilgner, Hirsch, Nastase, Öchsner, Pahl.

Tore: 0:1 Hirsch (41.), 1:1 Roth (80.). – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg).

VfB Reicholzheim – SpG Balbachtal 3:2

Reicholzheim: Stefan Ochs, Leopold Bick (16. Lampert), Cirakoglu, Elshani, Seubert, Herbach (90.+2 Ehrlenbach), Köhler, Anton Ochs, Christian Schlör, Noah Schlör, Schumacher (36. Siegler).

Balbachtal: Schwenkert, Bamberger, Kellermann (26. Dontsi Tanh), Wülk, Barthel, Essomba (72. Adrian Knab), Graf, Imhof, Schenkel, Schindler, Späth.

Tore: 1:0 Schindler (24./Eigentor), 1:1 Imhof (45.), 1:2 Imhof (48.), 2:2 Seubert (60.), 3:2 Seubert (85.). – Schiedsrichter: Gabriel Richter.

SpG Dittwar/Heckfeld – Türkgücü Wertheim 0:2

Dittwar/Heckfeld: Hehn, Lukas Both, Tobias Both (86. Ralf Lotter), Gröner, Hemlein, Krank (54. Florian Both), Nils Lotter (90. Teufel), Sauer, Simon, Spies.

Wertheim: Ahsen Gülecin, Findik, Elyesa Gülecin, Pervizi (21. Karaveli), Aksit, Aksoy, Albayrak, Bahceci (46. Cem Cirakoglu), Can Cirakoglu, Hökelek (36. Zimbelmann), Özdemir (90. Lupu).

Tore: 0:1 Aksoy (48.), 0:2 Albayrak (80.). – Schiedsrichter: Timo Noe.

FV Brehmbachtal – SpG Welzbachtal 3:1

Brehmbachtal: Schneider, Döhner (87. Patrick Schreck), Faulhaber, Faulhaber, Hofmann, Klingert (80. Yildirim), Knörzer, Lakeit (72. Pöller), Dominik Schreck (56. Appel), Sladek, Zebrala.

Welzbachtal: Michel, Jonas Behringer (45. Arslan), Harter, Daniel Kospach, Julian Behringer (85. Louis Behringer), Bellmann, Hauke (85. Mike Müller), Jodl, Schmidt (60. Luca Müller), Sieron, Volk.

Tore: 1:0 Sladek (20.), 2:0 Dominik Schreck (40.), 2:1 Volk (52.), 3:1 Pöller (77.). – Schiedsrichter: Daniel Dörner.

Kickers DHK Wertheim – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen 5:2

Kickers: Bolg, Amend (65. Traub), Hörner, Kohrmann, Taege (75. Österlein), Beck, Felix Beuschlein, Dirk Beuschlein (84. Schönfeld), Ries, Marcel Weimer (90.+3 Ulsamer), Patrick Weimer.

Unterschüpf/Kupprichhausen: Henninger, Adrian Haser, Hellinger (74. Diallo), Kilian, Wasegh (82. Bilancia), Braun, Vincent Haser, Haun, Henning, Hökel, Ilic.

Tore: 0:1 Haun (4.), 1:1 Taege (6.), 2:1 Beck (36./), 2:2 Braun (51.), 3:2 Dirk Beuschlein (77.), 4:2 Österlein (87.), 5:2 Ries (90.+3). – Schiedsrichter: Tim Winkler.

Kreisklasse A

SpG Beckstein/Königshofen II – SpG Balbachtal II 1:0

Tore: 1:0 Holzner (15.). – Schiedsrichter: Bernd Hildenbrand.

SpG Uissigheim II/Gamburg – SpG Mainperle Urphar-Lindelbach/Bettingen 4:0

Tore: 1:0 Geiß (17.), 2:0 Bedlinski (39.), 3:0 Göbel (42.), 4:0 Sührer (88., Eigentor). – Schiedsrichter: Rudi Strachon.

FC Grünsfeld II – FC Eichel 2:4

Tore: 1:0 Krobucek (23.), 1:1 Marks (26.), 2:1 Eckard (30.), 2:2 Marques Gomes (90.+2), 2:3 Marks (90.+3), 2:4 Marques Gomes (90.+8). – Schiedsrichter: Klaus Henninger.

FC Külsheim – SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II 2:3

Tore: 0:1 Felix Deckert (9.), 1:1 Schindler (34.), 2:1 Luis Fieger (45.), 2:2 Heck (55.), 2:3 Heck (75.). – Schiedsrichter: Christian Fuhrig.

SV Nassig II – TSV Assamstadt II 1:3

Tore: 1:0 Becker (16.), 1:1 Bastian Quenzer (20.), 1:2 Bastian Quenzer (51.), 1:3 Oberdorf (57./Eigentor). – Schiedsrichter: Erwin Roth.

TSV Kreuzwertheim – SpG SV Wittighausen/SV Zimmern 2:0

Tore: 1:0 Rügamer (21./Eigentor), 2:0 Pfandler (57.). – Schiedsrichter: Elmar Amend.

VfR Gerlachsheim – SV Distelhausen 2:1

Tore: 1:0 Pahle (32.), 2:0 Seifried (37.), 2:1 Barthel (63.). – Schiedsrichter: Maximilian Schellmann.

Kreisklasse B

Kickers DHK Wertheim II – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II 2:0

Tore: 1:0 Schreiter (15.), 2:0 Ühlein (81.). – Gelb-Rote Karte: Unterschüpf/Kupprichhausen II (63.). – Schiedsrichter: Horst Saling.

SV Nassig III – 1.FC Umpfertal II 0:2

Tore: 0:1 Gall (40.,Eigentor), 0:2 Beier (90.+4). – Schiedsrichter: Philipp Mühleck.

SpG TSV Bobstadt/Assamstadt III – TuS Großrinderfeld II 3:1

Tore: 0:1 Schmidt (5.), 1:1 Bohlender (6.), 2:1 Scherer (58.), 3:1 Bohlender (89.): –Schiedsrichter: Karl Schmitt.

SpG Windischbuch/Schwabhausen II – SV Anadolu Lauda 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Stang (27.), 2:0 Greiner (33.), 3:0 Kaibel (55.), 4:0 Ritter (72./), 5:0 Weiland (76.), 6:0 Greiner (90.+1). – Schiedsrichter: Christian Heier.

Kreisklasse C

TSV Kreuzwertheim II – FC Hundheim/Stb. II 3:3

Tore: 0:1 Mark (11.), 0:2 Mark (45.), 1:2 Schmidmeir (60.), 2:2 Diehm (60.), 3:2 Jeßberger (64.), 3:3 Mark (90.). – Schiedsrichter: Wolfgang Henke.

SpG Windischbuch/Schwabhausen III – SV Anadolu Lauda II 1:1

Tore: 0:1 Robin Schneider (12.,Eigentor), 1:1 Reinbold (75.). – Schiedsrichter: Michael Dittmann.

SpG Oberlauda/Gerlachsheim II – SV Distelhausen II 3:1

Tore: 0:1 Liebsch (23.), 1:1 Emami (40.), 2:1 Fecser (50./Eigentor), 3:1 Emami (53.). – Schiedsrichter: Albrecht Rudolf.

FC Külsheim II – SpG Welzbachtal II 0:2

Tore: 0:1 Nick Müller (77.), 0:2 Sendelbach (86.). – Schiedsrichter: Erich Hofmann .

SpG Gerchsheim II/Unteraltertheim – SpG Hochhausen/Impfingen II/Tauberbischofsheim III 4:2

Tore: 0:1 Lipski (5.), 0:2 Fuat (15.), 1:2 Blaschke (30.), 2:2 Herold (40.), 3:2 Hemrich (42.), 4:2 Blaschke (50.). – Schiedsrichter: Hermann Bischof.