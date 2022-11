Unentschieden im Verfolgerduell

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen festigte die jeweiligen Teams am vorletzten Spieltag der Vorrunde ihre Positionen an der Tabellenspitze. Die Spvgg Hainstadt II und die SG Dörlesberg/Nassig gewannen ihre Partien, der Tabellendritte, ETSV Lauda, und der -vierte, SV Seckach, trennten sich Remis. In der zweiten Tabellenhälfte landete der FC Gissigheim einen wichtigen 9:5-Sieg beim TSV Tauberbischofsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Seckach – ETSV Lauda 8:8

Seckach: (Einzel) Eckl, Siegmann, Thomaier, Schall, Dollinger, Wallisch, (Doppel) Eckl/Siegmann, Thomaier/Schall, Dollinger/Wallisch. – Lauda: (Einzel) Adelmann, Appel, Lerke, Storch, Kleist, Herrmann, (Doppel) Appel/Lerke, Adelmann/Herrmann, Storch/Kleist. – Spielverlauf: 1:0 Eckl/Siegmann, 1:1 Appel/Lerke, 2:1 bis 4:1 Dollinger/Wallisch, Eckl, Siegmann, 4:2 bis 4:4 Storch, Lerke, Herrmann, 5:4 bis 7:4 Wallisch, Eckl, Siegmann, 7:5 bis 7:8 Lerke, Storch, Kleist, Herrmann, 8:8 Eckl/Siegmann .

Mehr zum Thema Tischtennis Hainstadt II hat die Nase vorn Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tischtennis SV Niklashausen II gewinnt Spitzenspiel Mehr erfahren

Die Partie der beiden Teams im „Dunstkreis“ der Tabellenspitze endete Remis, was für die Seckacher das bereits vierte Remis der Vorrunde bedeutete. Auf dem Weg dorthin hatten die Gastgeber den besseren Start, erhöhten das 2:1 aus den Eingangsdoppeln durch zwei Erfolge im vorderen Paarkreuz auf 4:1. Die Laudaer glichen im weiteren Verlauf umgehend aus, ehe die Gastgeber mit 7:4 erneut einen Drei-Spiele-Vorsprung erspielten. Die Gäste konterten kräftig zum zwischenzeitlichen 7:8, bevor das heimische Spitzendoppel Eckl/Siegmann ihre Kontrahenten Appel/Lerke mit 3:1-Sätzen besiegten und ausglichen.

TSV Tauberbischofsheim – FC Gissigheim 5:9

Tauberbischofsheim: (Einzel) Reinbold, Kruse, Spang, Hörner, Fröhlich, Sieron, (Doppel) Reinbold/Kruse, Spang/Fröhlich, Hörner/Sieron. – Gissigheim: (Einzel) Hetzler, Pfitzner, Veith, Rogler, Stahl, Ullrich, (Doppel) Hetzler/Rogler, Pfitzner/Veith, Stahl/Ullrich. – Spielverlauf: 1:0 Reinbold/Kruse, 1:1 und 1:2 Hetzler/Rogler, Stahl/Ullrich, 2:2 Reinbold, 2:3 und 2:4 Hetzler, Rogler, 3:4 Hörner, 3:5 Ullrich, 4:5 und 5:5 Sieron, Reinbold, 5:6 bis 5:9 Pfitzner, Veith, Rogler, Stahl .

TV Hardheim – TSV Assamstadt 6:9

Hardheim: (Einzel) Oelerking, Kuhn, Kropf, Wagner, Gärtner, Danciu, (Doppel) Oelerking/Kuhn, Kropf/Danciu, Wagner/Gärtner, – Assamstadt: (Einzel) Mutsch, J. Ansmann, Müller, A. Ansmann, Eichhorn, Stumpf, (Doppel) Mutsch/J. Ansmann, Müller/A. Ansmann, Eichhorn/Stumpf. – Spielverlauf: 1:0 Oelerking/Kuhn, 1:1 Mutsch/J. Ansmann, 2:1 und 3:1 Wagner/Gärtner, Oelerking, 3:2 bis 3:5 Mutsch, A. Ansmann, Müller, Stumpf, 4:5 und 5:5 Danciu, Oelerking, 5:6 bis 5:8 J. Ansmann, Müller, A. Ansmann, 6:8 Gärtner, 6:9 Stumpf ,

SG Dörlesberg/Nassig – SV Dertingen 9:1

Dörlesberg/Nassig: (Einzel) Hönig, V. Goldschmitt, Hirschinger, Felde, H. Goldschmitt, Kunkel, (Doppel) Hönig/Hirschinger, V. Goldschmitt/Kunkel, Felde/H. Goldschmitt. – Dertingen: (Einzel) Braun, Semmler, Keller, Hill, Holzmann, Jahns, (Doppel) Braun/Hill, Semmler/Jahns, Keller/Holzmann. – Spielverlauf: 1:0 bis 4:0 Hönig/Hirschinger, V. Goldschmitt/Kunkel, Felde/H. Goldschmitt, Hönig, 4:1 Braun, 5:1 bis 9:1 Hirschinger, Felde, H. Goldschmitt, Kunkel, Hönig.

TSV Neunstetten – Spvgg Hainstadt II 0:9

Neunstetten: (Einzel) Hambrecht, Fluhrer, Wolf, Hemmrich, Rüdinger, Burkert, (Doppel) Hambrecht/Fluhrer, Wolf/Hemmrich, Rüdinger / Burkert. –

Hainstadt II: (Einzel) Okorafor, Herberich, Kisling, Preuhs, Ritter, Gentner, (Doppel) Okorafor/Herberich, Kisling/Gentner, Preuhs/Ritter.

Spielverlauf: 0:1 bis 0:9 Kisling/Gentner, Okorafor/Herberich, Preuhs/Ritter, Herberich, Okorafor, Preuhs, Kisling, Gentner, Ritter.