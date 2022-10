SpVgg Sindolsheim behält ihre weiße Weste

In den Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen wurde erstmals in dieser noch recht jungen Saison in allen drei Klassen gespielt.

Kreisliga

Seine weiße Weste behielt Spitzenreiter SpVgg Sindolsheim durch einen 9:4-Auswärtssieg beim TTC Korb II. Den Grundstein zum Erfolg legten die drei Doppel der SpVgg mit D. Kautzmann/J. Kromer, J. Kautzmann/M. Häfner und Ch. Geiger/J. Fuchs. In den Einzeln punkteten zudem J. Kautzmann, Geiger (2), Kromer, Häfner sowie Fuchs. Die Zähler der Gastgeber erzielten D. Vetter (2), C. Fritz und D. Spretka.

Der Tabellenzweite SG Höpfingen-Walldürn II errang beim 9:3 beim SV Rippberg ebenfalls einen Auswärtssieg. Die SG spielte mit M. Gramlich, L. Braun, W. Oks, T. Greulich, M. Schweitzer und J. Schaub, für Rippberg punkteten A. Wagner/U. Trabold im Doppel sowie A. und J. Wagner im Einzel.

Und noch einen 9:4-Auswärtserfolg durfte der VfB Sennfeld im Lokalderby beim SV Adelsheim III feiern. Für Sennfeld waren S. Watzal/V. Müller, E. Friedrich/S. Geiger, Watzal (2), Müller (2), D. Schwind und K. Schöll (2) erfolgreich, für Adelsheim M. Schaaf/D. Kirchhoff, T. Krone, Kirchhoff und E. Daitche.

Den einzigen Heimsieg verbuchte der TSV Oberwittstadt mit einem glatten 9:0 gegen den SV Seckach II. Die Hausherren spielten mit F. Eberhard, B. Brand, A. Oschmann, D. Eberhard, E. Albrecht sowie Ch. Harlacher, den Gästen waren in dieser Partie insgesamt nur zwei Satzgewinne vergönnt.

Kreisklasse A

Souverän mit 9:1 blieb die SpVgg Sindolsheim II mit dem Quartett J. Fuchs, J. Rieger, W. Fechner und K. Graser Sieger über einen ersatzgeschwächten TSV Neunstetten II, der lediglich durch J. Fluhrer/L. Hirn den Ehrenpunkt erringen konnte.

Klar mit 8:2 gewann auch der TSV Oberwittstadt II beim SV Seckach III. Der TSV spielte mit Ch. Harlacher, B. Volk und R. Walter, beim SVS gefiel H.-R. Jeckstädt mit zwei Einzelsiegen.

Knapp mit 6:4 bezwang der TTC Korb III den VfB Sennfeld II, der nur mit zwei Spielern antrat und somit entscheidend geschwächt war. H. Hirsch, J. Übele (2) und drei kampflose Punkte sorgten für den Korber Erfolg, für Sennfeld punkteten E. Friedrich/W. Gniosdorz, Friedrich (2) und Gniosdorz.

Kreisklasse B:

Durch zwei klare Siege setzte sich die SG Höpfingen-Walldürn III an die Spitze. Mit 10:0 gewannen M. Schweitzer, J. Eiermann, A. Böhrer und M. Steck beim SV Seckach IV, und im vereinsinternen Duell gegen die vierte Mannschaft der SG setzten sich dieselben Spieler mit 8:2 durch. Für die „Vierte“ gewannen dabei M. Naumann und J. Schaub je ein Einzel.

Einen 10:0 Kantersieg feierte auch der SV Adelsheim IV mit den Akteuren A. Wiese, E. Rüppel, S. Rauch und D. Hörner gegen den SV Seckach IV.

Ungefährdet mit 8:2 hatte der VfB Sennfeld III auf heimischer Platte gegen den TSV Oberwittstadt III die Nase vorne. Sennfeld spielte mit O. Sebert, W. Gniosdorz und F.-M. Jäger, für die Gäste punkteten M. Löffler und Ch. Steiner.

Knapp mit 6:4 behielt der FC Eubigheim beim TV Hardheim II die Oberhand. B. Hösker/K.-H. Panzer, Hösker (2), T. Geiger (2) und R. Preiß gewannen für den FC, W. Sisow/A. Meisel, V. Kleister (2) und I. Klymchuk für den TV. dk