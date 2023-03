Spitzenteams im Einsatz

Der Spielbetrieb in der Tischtennis-Bezirksliga Ost der Herren geht mit drei Spielen weiter. Die vier Teams im Vorderfeld der Tabelle treten allesamt an die Platten. Es begegnen sich jeweils am Samstag TTC Limbach gegen TTC Neckarger/Guttenbach, FC Lohrbach II gegen SV Niklashausen II und FC Külsheim gegen TV 1846 Eberbach.

TTC Limbach – TTC Neckargerach/Guttenbach (Samstag, 11. März, 18 Uhr): Die Gastgeber vom TTC Limbach (12:14 Punkte) benötigen wohl noch einige Zähler, um die Saison in trockenen Tüchern zu haben. Die Gäste vom TTC Neckargerach/Guttenbach (13:11) haben zumindest noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz nach oben. Es ist eine spannende Begegnung zu erwarten. In der Hinrunde trennten sich beide Teams Unentschieden 8:8.

FC Lohrbach II – SV Niklashausen II (Samstag, 11. März, 18 Uhr): Das Tabellenschlusslicht FC Lohrbach II (4:24) empfängt den verlustpunktfreien Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten SV Niklashausen II (28:0). Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein, die Gäste müssen ihre Favoritenposition dennoch erst beweisen. In der Hinrunde gab es ein deutliches 9:1 für den Spitzenreiter, welcher als Favorit auf Reisen geht. FC Külsheim – TV 1846 Eberbach (Samstag, 11. März, 19 Uhr): Das sportliche Zusammentreffen des FC Külsheim mit dem TV Eberbach steht im Zeichen des Relegationsplatzes nach oben. Der FC Külsheim (21:5) hat diesen Rang derzeit inne, der TV Eberbach (14:10) sucht die Chance, den entsprechenden Rückstand zu verringern. Allein diese Konstellation verspricht eine reizvolle Partie. In der Vorrunde gewann die Külsheimer „Erste“ mit 9:5.