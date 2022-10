Spitzenspiel steigt in Lauda

Am Wochenende finden in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen insgesamt sechs Begegnungen statt. Die Partie TSV Assamstadt gegen SV Dertingen wurde bereits am gestrigen Freitag ausgetragen. Die für die Tabellenspitze herausragende Partie ist jene in der Eisenbahnerstadt Lauda, wo der heimische ETSV und der aktuelle Tabellenerste Spvgg Hainstadt II aufeinanderstoßen. Der SV Seckach, Gastgeber für den TSV Tauberbischofsheim, kann mit einem Sieg hin zum Spitzenduo aufrücken.

ETSV Lauda – Spvgg Hainstadt II (Samstag, 15 Uhr). Das Spitzenspiel der Klasse steigt am Samstagnachmittag in Lauda, wo die punktgleichen Tabellenführer ETSV Lauda (7:1) und Spvgg Hainstadt II (7:1) aufeinandertreffen. Die beiden Teams sind die einzigen ohne bisherige Niederlage, beide haben die Chance, sich für die nächste Zeit ganz vorne festzusetzen. Es ist ein ausgeglichenes Match zu erwarten.

SV Seckach – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 180 Uhr). Der SV Seckach (7:3) hat den TSV Tauberbischofsheim (3:5) zu Gast. Beide Teams haben in der jüngsten Vergangenheit ziemlich knappe sowie sehr deutliche Spiele absolviert. Für den SV spricht der Heimvorteil ebenso wie die per Vergleich der Q-TTR-Werte höher bepunktete Aufstellung. Der TSV wird sich jedoch nicht in sein sportliches Schicksal ergeben und dagegenhalten.

SG Dörlesberg/Nassig – FC Gissigheim (Samstag, 18.30 Uhr). Die SG Dörlesberg/Nassig (6:4) trifft auf den Tabellennachbarn und Aufsteiger FC Gissigheim (3:3). Beide Mann-schaften haben zuletzt deutliche Siege eingefahren und nehmen diesen Schwung sicherlich in die Partie mit. Ein Abwägen der aktuellen Q-TTR-Werte spricht für die Gastgeber. Die Gäste indes haben nichts zu verlieren und wollen weiter punkten.

TSV Neunstetten – TV Hardheim (Samstag, 19 Uhr). Der TSV Neunstetten (0:8) steht momentan ohne Pluspunkt am Tabellenende und empfängt den TV Hardheim (2:4). Die Gastgeber sind noch nicht recht in dieser Saison angekommen und ob der Umschwung gerade gegen den TV gelingt, steht in den sportlichen Sternen. Die Gäste könnten mit einem Sieg einen bedeutenden Hüpfer im Tabellenbild machen.

TV Hardheim – FC Hettingen (Sonntag, 11 Uhr). Mit dem TV Hardheim (2:4) und dem FC Hettingen (2:4) spielen Tabellennachbarn gegeneinander. Die bisherigen Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf eine Favoritenstellung zu und auch ein Vergleich der Q-TTR-Werte erhellt die Situation keineswegs. Es könnte sehr knapp werden. hpw