Spitzenreiter tritt nicht an

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost entschied der TTC Limbach die Partie gegen den TTC Neckargerach/Guttenbach mit 9:4 für sich. Im kampf um den Relegationsplatz nach oben setzte sich der FC Külsheim mit 9:6 gegen den TV Eberbach durch. Spitzenreiter SV Niklashausen II trat nicht beim FC Lohrbach II an. Die Lohrbacher kommen am Tabellenende dadurch an die vor ihr liegenden Teams wieder heran.

TTC Limbach – TTC Neckargerach/Guttenbach 9:4

Limbach: (Einzel) M. Trappmann, R. Trappmann, Parstorfer, Sigmund, K. Trappmann, Pfeiffer, (Doppel) M. Trappmann/R. Trappmann, Parstorfer/Pfeiffer, Sigmund/K. Trappmann. – Neckargerach/Guttenbach: (Einzel) Lauer, Hedrich, Neureuther, Karolus, Bauer, Weber, (Doppel) Lauer/Neureuther, Hedrich/Karolus, Bauer/Weber. – Spielverlauf: 1:0 M. Trappmann/R. Trappmann, 1:1 Lauer/Neureuther, 2:1 bis 4:1 Sigmund/K. Trappmann, M. Trappmann, R. Trappmann, 4:2 Karolus, 5:2 Sigmund, 5:3 und 5:4 Weber, Bauer, 6:4 bis 9:4 M. Trappmann, R. Trappmann, Parstorfer, Sigmund.

FC Lohrbach II –- SV Niklashausen II 9:0 (kampflos).

FC Külsheim – TV Eberbach 9:6

Külsheim: (Einzel) Soden, Düll, Ihl, Behringer, Junak, Würzberger, (Doppel) Soden/Ihl, Düll/Behringer, Junak/Würzberger. – Eberbach: (Einzel) Frömmel, Becker, Schuler, Wettig, Schwab, Bayer, (Doppel) Becker/Schuler, Frömmel/Wettig, Schwab/Bayer. – Spielverlauf: 1:0 Soden/Ihl, 1:1 Becker/Schuler, 2:1 Junak/ Würzberger, 2:2 Becker, 3:2 bis 4:2 Düll, Ihl, 4:3 Schuler, 5:3 bis 6:3 Junak, Würzberger, 6:4 bis 6:6 Frömmel, Becker, Schuler, 7:6 bis 9:6 Behringer, Junak, Würzberger.