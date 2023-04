Spannung pur beim Regionspokal

Über vier Stunden kämpften die Pokalsieger der Damen und Herren der Bezirke Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim um die Qualifikation für den Badischen Verbandspokal. Unter der Regie des BJC Buchen entwickelte sich in der A-Klasse (Verbandsliga und Verbandsklasse) der Herren ein dramatischer Wettkampf, den der FC Lohrbach mit 4:3-Siegen und 17:15-Sätzen gegen den Ausrichter gewann. Souveräne Pokalsiege erreichten SV Niklashausen II in der B-Klasse (Bezirksliga und Bezirksklasse) gegen TTC Limbach und SV Adelsheim II, sowie der BJC Buchen II in der C-Klasse (Kreisliga und Kreisklassen) gegen FC Binau und TTC Bobstadt. Auch die Damen des TTC Limbach dominierten gegen SV Adelsheim und zogen in den Verbandspokal ein.

Das Hauptaugenmerk der Fans richtete sich auf den Vergleich der Verbandsligisten FC Lohrbach und BJC Buchen. Fünf der insgesamt sieben Spiele endeten erst im Entscheidungssatz. Die Lohrbacher Führung durch Jannik Frey münzten Lukas Dörr und Felix Joch in eine Buchener 2:1-Führung um. Postwendend sorgten Frey/Savanovic im Doppel und Jannik Frey im Einzel in jeweils fünf Sätzen für die 3:2-Führung der Mosbacher. In ebenso fünf Sätzen glich Lukas Joch für die Einheimischen zum 3:3-Zwischenstand aus. Im Endspurt schwang sich Önder Yenidede zum „Matchwinner“ auf. Mit platzierten Vorhandschlägen sorgte er für den 4:3-Erfolg des FC Lohrbach und die Qualifikation für den Verbandspokal.

Eine klare Angelegenheit für den Spitzenreiter der Bezirksliga Ost war der Pokalvergleich in der B-Klasse mit den Bezirksligisten TTC Limbach und SV Adelsheim II. Für SV Niklashausen II legten Miguel Degen und Maurice Anderlik im Halbfinale gegen SV Adelsheim eine souveräne 2:0-Führung vor. Diese brachten Stephan Rist und das Doppel Degen/Anderlik in jeweils drei Sätzen zum 4:0-Gesamterfolg ins Ziel.

Auch im Finale gegen den TTC Limbach zeigte sich ein ähnliches Bild. Doch nach der Niklashäuser 2:0-Führung leistete der Vertreter aus dem Bezirk Mosbach heftigen Widerstand. Rene Trappmann im Einzel und das Brüderdoppel Trappmann gaben sich erst im Entscheidungssatz knapp geschlagen und musste eine 0:4-Niederlage quittieren. Für die Region Odenwald-Tauber zog damit der SV Niklashausen II in den Verbandspokal ein.

Den dritten Platz im Badischen Pokal sicherte sich der BJC Buchen II als Sieger in der C-Klasse. Allerdings tat sich die Buchener Reserve zum Start ins Halbfinale gegen FC Binau sehr schwer. Sowohl Jonas Joch als auch Robin Barna lagen nach Sätzen in Rückstand, schafften aber mit 3:1- und 3:2-Siegen die erhoffte 2:0-Führung. In den weiteren Spielen ließen Eugen Albrecht und das Doppel Joch/Barna dem FC Binau mit 3:0-Sätzen keine Chance.

Nach knapp 80 Minuten stand auch der 4:0-Sieg des BJC Buchen im Finale gegen TTC Bobstadt fest. Diesmal gingen Jonas Joch und Robin Barna sehr konzentriert in die ersten Spiele und ließen nichts anbrennen. Die 2:0-Führung veredelten Eugen Albrecht und das Doppel Albrecht/Barna zum 4:0-Erfolg, der den Einzug in den Verbandspokal der Kreisligen bedeutete.

Auch die Damen des TTC Limbach haben den Einzug in den Badischen Pokal erreicht. Zunächst drehten Kerstin Hüsgen und Doris Noe die Adelsheimer Führung durch Michelle Eckstein. Das Limbacher Duo sorgte im Alleingang für den klaren 4:1-Sieg des TTC Limbach. Hüsgen/Noe im Doppel und jeweils in ihren Einzelspielen hatten die Adelsheimerinnen wenig entgegen zu setzen.

Kampflos zogen die Damen des FC Lohrbach in der A-Klasse ins „Final four“ des Badischen Pokals ein, da sie als einziges Team aus der Region Ost in den Verbandsligen startberechtigt waren.