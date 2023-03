Höpfingen/Walldürn III vorzeitig Meister

In der Kreisliga im Tischtennisbezirk Buchen setzte sich der BJC Buchen II durch zwei Siege zumindest vorübergehend an die Spitze vor der spielfreien Spvgg. Hainstadt III. In der B-Klasse errang die SG Höpfingen/Walldürn III vorzeitig die Meisterschaft.

Kreisliga

Zwei souveräne Heimsiege hintereinander feierte der BJC Buchen II gegen die Verfolger aus Oberwittstadt und Sindolsheim. J. Joch, E. Albrecht, R. Barna und J. Lenzen sorgten für ein 9:3 gegen die Spvgg. Sindolsheim, für die M. Häfner und A. Perlinger je ein Einzel und zusammen ihr Doppel gewannen.

Zwei Tage später gewannen J. Joch, E. Albrecht, R. Scheuermann, R. Barna und J. Lenzen für den BJC Buchen II mit 9:2 gegen den TSV Oberwittstadt, für den im Doppel A. Wolz/E. Albrecht und im Einzel Albrecht punkteten.

Mit 9:4 behielt die Spvgg. Sindolsheim die Oberhand über den VfB Sennfeld, der in der Rückrunde immer noch nicht aus den Startlöchern gekommen ist. Die Zähler der Gastgeber erzielten J./D. Kautzmann, J. Kromer/M. Häfner, J. (2) und D. Kautzmann (2), Kromer (2) sowie J. Fuchs, für die etwas unter Wert geschlagenen Gäste punkteten S. Watzal/V. Müller, Watzal, Müller und W. Gniosdorz.

Dank einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung des Sextetts D. Vetter, C. Fritz, D. Spretka, R. Schoenemann, L. Tröger und H. Hirsch gewann der TTC Korb II mit 9:3 gegen den SV Rippberg, bei dem Spitzenspieler A. Wagner in seinen beiden Einzeln und im Doppel zusammen mit J. Schneider überzeugen konnte.

In einem Spiel zweier ersatzgeschwächter Mannschaften konnte der SV Adelsheim III beim SV Seckach II einen 9:3 Auswärtssieg verbuchen, der dem Spielverlauf nach allerdings zu hoch ausfiel. Für den Adelsheimer Erfolg zeichneten H. Püringer, T. Krone, L. Heinemann, R. Bangert und A. Wiese verantwortlich, die Zähler für Seckach errangen im Doppel H. Kühner/K. Welz sowie im Einzel Welz und Ch. Schneider.

Kreisklasse A

Im einzigen Spiel nutzte die SpVgg Sindolsheim II ihren Heimvorteil gegen den TSV Oberwittstadt II und konnte sich äußerst knapp mit 6:4 durchsetzen. Für die Gastgeber gewannen A. Perlinger, J. Fuchs, J. Rieger und K. Graser je ein Einzel sowie beide Doppel; für die Gäste, die bei einem Satzverhältnis von 20:19 und 334:358 Bällen ein Unentschieden verdient gehabt hätten, punkteten Ch. Harlacher, Ph. Albrecht sowie E. Walz (2).

Kreisklasse B

Die SG Höpfingen-Walldürn III sicherte sich mit einem klaren 10:0 gegen den VfB Sennfeld III zwei Spieltage vor dem Rundenende vorzeitig die Meisterschaft mit sechs Punkten Vorsprung, die nicht mehr einzuholen sind. Die SG spielte mit M. Schweitzer, J. Eiermann, A. Böhrer und R. Störzer (zur Meistermannschaft gehören auch M. Hauk und M. Steck), die Gäste schrammten bei zwei Fünfsatzniederlagen knapp am Ehrenpunkt vorbei.

Mit dem Heimvorteil im Rücken blieb der FC Eubigheim mit 7:3 gegen die SG Höpfingen-Walldürn IV siegreich. K. Panzer (3), W. Oehm, T. Geiger und B. Schuster (2) punkteten für den FC, für die SG gewann M. Naumann zwei Einzel sowie sein Doppel mit A. Hütter.

Auch mit 7:3 bezwang der SV Adelsheim IV seinen Tabellennachbarn TV Hardheim II. R. Pahlau/A. Wiese, J. Rüppel/D. Hörner, Pahlau (2), Wiese und Rüppel (2) siegten für den SVA, W. Sisow, V. Kleister und I. Klymchuk für den TV. dk