SG Höpfingen-Walldürn: Zum fünften Mal 10:0 gewonnen

In den Kreisklassen im Tischtennisbezirk Buchen ist die Vorrunde bis auf ein Nachholspiel in der Kreisliga beendet. „Herbstmeister“ in der Kreisklasse A wurde der FC Hettingen II und in der B-Klasse die SG Höpfingen-Walldürn III.

Kreisliga

Der BJC Buchen II bleibt nach seinem überzeugenden 9:0-Heimsieg über den SV Adelsheim III in Schlagdistanz zu den Führenden. Buchen trat mit P. Schleißinger, E. Albrecht, R. Barna, P. Scheurich, J. Lenzen und Ch. Insel an, der SVA musste sich angesichts dieser Übermacht mit sechs Satzgewinnen zufrieden geben. Auf den vierten Platz kletterte der TTC Korb II durch einen 9:3-Auswärtserfolg beim ersatzgeschwächten VfB Sennfeld. Korb spielte mit D. Vetter, C. Fritz, D. Spretka, R. Schoenemann, L. Tröger und H. Hirsch, für Sennfeld punkteten S. Watzal/V. Müller, Müller sowie D. Schwind.

Mehr Mühe als erwartet hatte der TSV Oberwittstadt beim 9:6 über den SV Rippberg. Für den TSV gewannen im Doppel F./D. Eberhard und B. Brand/A. Wolz, im Einzel F. und D. (2) Eberhard, Wolz, Ch. Harlacher (2) und B. Volk. Die Zähler für Rippberg erzielten U. Trabold/J. Kern, A. Wagner, A. Fröschen (2), J. Schneider sowie Trabold.

Kampflos kam die SG Höpfingen-Walldürn II zu zwei Punkten, da ihr Gegner SV Seckach II nicht antrat.

Kreisklasse A

Mit einem 7:3-Auswärtssieg beim TTC Korb III sicherte sich der FC Hettingen II die „Herbstmeisterschaft“, wobei eine geschlossene Mannschaftsleistung des Quartetts T. Bechtold, D. Mohr, A. Gramlich und H. Münch den Ausschlag gab. Der beste Spieler des Abends kam mit A. Dirks jedoch von Korb, er gewann seine zwei Einzel und sein Doppel zusammen mit E. Bogilovic.

Punktgleich mit dem FC, aber mit dem schlechteren Spieleverhältnis, ist die SpVgg Sindolsheim II, die mit 7:3 die Oberhand über den VfB Sennfeld II behielt. Die Spvgg. spielte mit M. Gakstatter, J. Fuchs, J. Rieger und W. Fechner, für den VfB punkteten E. Friedrich (2) und W. Gniosdorz.

Auf dem dritten Platz ist der TSV Oberwittstadt II, der in der Aufstellung Ch. Harlacher, Ph. Albrecht, R. Walter und E. Walz den TSV Neunstetten II mit 10:0 von der Platte fegte.

Punktgleich mit dem TSV ist der TTC Korb III, der mit den Akteuren H. Hirsch, A. Dirks, E. Bogilovic und B. Jaeger-Böhm dem SV Seckach III mit 7:3 das Nachsehen gab. Die Zähler des SVS errangen H.-R. Jeckstädt/W. Ehret und A. Hiertz (2).

Kreisklasse B

Mit ihrem (in dieser Runde) insgesamt fünften 10:0-Kantersieg, diesmal beim TSV Oberwittstadt III machte die SG Höpfingen-Walldürn III einmal mehr ihre Ausnahmestellung in dieser Klasse deutlich. Die SG spielte mit M. Schweitzer, M. Hauk, J. Eiermann und A. Böhrer, den chancenlosen Gastgebern war nicht einmal ein Satzgewinn vergönnt.

Auf dem zweiten Platz liegt weiterhin die vierte Mannschaft der SG, die beim 6:4 Heimsieg über den SV Adelshein IV allerdings erheblichen Widerstand zu brechen hatte. M. Naumann/J. Schaub, Naumann (2), A. Hütter (2) und Schaub zeichneten für den Sieg der SG verantwortlich, F. Günther, A. Wiese und E. Rüppel (2) punkteten für den SVA.

Auf den dritten Platz schob sich der VfB Sennfeld III durch drei Siege in dieser Woche, ein 8:2 beim TV Hardheim II, ein 6:4 beim FC Eubigheim und ein 7:3 zuhause gegen den SV Seckach IV. Sennfeld setzte dabei die Spieler O. Sebert, W. Gniosdorz und S. Geiger ein. Für Hardheim punkteten V. Danciu und W. Sisow. Im Spiel gegen Eubigheim war K. Panzer der überragende Akteur des FC mit drei Einzel- und einem Doppelerfolg zusammen mit T. Geiger.

Im Spiel gegen Seckach IV trat Sennfeld nur mit Sebert und Geiger an, drei Zähler gingen kampflos an die Gäste. Einen 10:0 Kantersieg durfte der FC Eubigheim in der Aufstellung K. und K.-H. Panzer, R. Preiß und G. Berger beim SV Seckach IV feiern. dk