Zweikampf geht weiter

In den Klassen auf Kreisebene neigt sich die Vorrunde dem Ende zu. Am meisten Betrieb war zuletzt in der Kreisliga, in der weiter der SV Niklashausen III vor dem FC Külsheim III führt. In der Kreisklasse A sind der TSV Assamstadt III, der SV Niklashausen IV und der TTV Oberlauda punktgleich an der Spitze.

Kreisliga Tauberbischofsheim

ETSV Lauda II – SV Niklashausen III 5:9

Lauda II: (Einzel) Herrmann, Slomka, Muhr, Berger, Kirschning, Neuser, (Doppel) Slomka/Muhr, Herrmann/Neuser, Berger/Kirschning. – Niklashausen III: (Einzel) Hamann, Backs, Sorger, Kohl, Schöllig, Anderlik, (Doppel) Hamann/Sorger, Backs/Anderlik, Kohl/Schöllig. – Spielverlauf: 1:0 Slomka/Muhr, 1:1 Hamann/Sorger, 2:1 Berger/Kirschning, 2:2 und 2:3 Backs, Hamann, 3:3 Muhr, 3:4 Sorger, 4:4 Kirschning, 4:5 bis 4:8 Schöllig, Hamann, Backs, Sorger, 5:8 Berger, 5:9 Schöllig.

TSV Schweigern – SG Dörlesberg/Nassig II 4:9

Schweigern: (Einzel) M. Riegler, S. Riegler, Meder, Fähr, König, Ruck, (Doppel) M. Riegler/S. Riegler, Meder/Ruck, Fähr/König. – Dörlesberg/Nassig II: (Einzel) Schulz, Betzel, Alletzhäusser, Müller, Claas, Geißler, (Doppel) Betzel/Müller, Schulz/Geißler, Alletzhäusser/Claas. – Spielverlauf: 0:1 und 0:2 Schulz/Geißler, Betzel/Müller, 1:2 Fähr/König, 1:3 Betzel, 2:3 und 3:3 S. Riegler, Meder, 3:4 Alletzhäusser, 4:4 König, 4:5 bis 4:9 Claas, Schulz, Betzel, Alletzhäusser, Müller.

ETSV Lauda II – TTC Oberschüpf 9:0

Lauda II: (Einzel) Herrmann, Slomka, Muhr, Berger, Epp, Kirschning, (Doppel) Slomka/Muhr, Herrmann/Epp, Berger/Kirschning. – Oberschüpf: (Einzel) S. Weiland, Holzer, G. Weiland, M. Pers, P. Pers, Stäbe. – Spielverlauf: 1:0 bis 9:0 Slomka/ Muhr, Herrmann/Epp, Berger/Kirschning, Herrmann, Slomka, Muhr, Berger, Epp, Kirschning.

FC Hundheim-Steinbach – FC Külsheim III 1:9

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Mar. Münkel, T. Hauck, H. Bischof, B. Hauck, Man. Münkel, Bühlmann, (Doppel) Mar. Münkel/T. Hauck, Bischof/Man. Münkel, B. Hauck/Bühlmann. – Külsheim III: (Einzel) Junak, Stang, Betz, Hepp, Braun, Düll, (Doppel) Stang/Betz, Junak/Düll, Hepp/Braun. – Spielverlauf: 0:1 bis 0:3 Junak/Düll, Stang/Betz, Hepp/Braun, 1:3 bis 1:9 Mar. Münkel, Junak, Hepp, Betz, Düll, Braun, Junak.

Kreisklasse A

DJK Unterbalbach – FC Eichel 9:4

Spielverlauf: 1:0 bis 3:0 Schulte/Bamberger, M. Broens/F. Broens, Maier/Ziegler, 3:1 und 3:2 Balogh, Matejka, 4:2 Bamberger, 4:3 Segner, 5:3 bis 7:3 Ziegler, F. Broens, M. Broens, 7:4 Balogh, 8:4 und 9:4 Bamberger, Maier .

Kreisklasse C

TTV Oberlauda II – Gerchsheim 2:6

Spielverlauf: 0:1 und 0:2 Wagner/Szeitsam, Seubert/Albert, 1:2 Vincent Stolze, 1:3 Seubert, 2:3 Justus Stolze, 2:4 bis 2:6 Szeitsam, Seubert, Wagner.