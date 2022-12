TTC Bobstadt siegt zweimal 9:2

Die Vorrunde in den Tischtennis-Spielklassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks ist in der Kreisli-ga, in der Kreisklasse A sowie in der Kreisklasse B abgeschlossen. In der Kreisklasse C steht noch ein Spiel an. „Herbstmeister“ in der Kreisliga darf sich der SV Niklashausen III nennen. In der Kreisklasse A stehen mit dem TSV Assamstadt II, dem SV Niklashausen IV und dem TTV Oberlauda gleich drei Teams punktgleich an der Spitze. Die Kreisklasse B sieht die SG Dörlesberg/Nassig III und den TTC Bobstadt II gleichauf in Front, in der Kreisklasse C rangiert der TSV Gerchsheim ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Kreisliga Tauberbischofsheim

TTC Oberschüpf – TTC Bobstadt 2:9

Oberschüpf: (Einzel) Simon Weiland, Henninger, Manfred Pers, Gerald Weiland, Meder, Patrick Pers, (Doppel) S. Weiland / Henninger, Pers / Pers, G. Weiland / Meder.

Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Christian Behringer, Jürgen Quenzer, Markus Behringer, Bernd Behringer, Jannik Quenzer, (Doppel) Seeberger / Jü. Quenzer, Ch. Behringer / M. Behringer, B. Behringer / Ja. Quenzer.

Spielverlauf: 0:1 - 0:2 Ch. Behringer / M. Behringer, Seeberger / Jü. Quenzer, 1:2 G. Weiland / Meder, 1:3 - 1:8 Ch. Behringer, Seeberger, M. Behringer, Jü. Quenzer, Ja. Quenzer, B. Behringer, 2:8 S. Weiland, 2:9 Ch. Behringer.

TTC Bobstadt – TSV Tauberbischofsheim II 9:2

Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Christian Behringer, Quenzer, Markus Behringer, Scherer, Bernd Behringer, (Doppel) Seeberger / Quenzer, Ch. Behringer / M. Behringer, Scherer / B. Behringer.

Tauberbischofsheim II: (Einzel) Müller, Scherer, Arnold, Röder, Henninger, Düll, (Doppel) Arnold / Henninger, Scherer / Röder, Müller / Düll.

Spielverlauf: 1:0 - 6:0 Seeberger / Quenzer, Ch. Behringer / M. Behringer, Scherer / B. Behringer, Seeberger, Ch. Behringer, Quenzer, 6:1 Arnold, 7:1 - 8:1 Scherer, B. Behringer, 8:2 Müller, 9:2 Ch. Behringer

TSV Tauberbischofsheim II – FC Hundheim-Steinbach 9:4

Tauberbischofsheim II: (Einzel) Müller, Scherer, Barthel, Arnold, Röder, Henninger, (Doppel) Müller / Barthel, Scherer / Röder, Arnold / Henninger.

Hundheim-Steinbach: (Einzel) Münkel, Tobias Hauck, Bischof, Berthold Hauck, Lutz, Bühlmann, (Doppel) Münkel / T. Hauck, Bischof / Bühl, B. Hauck / Lutz.

Spielverlauf: 1:0 - 2:0 Müller / Barthel, Scherer / Röder, 2:1 B. Hauck / Lutz, 3:1 Müller, 3:2 Münkel, 4:2 - 7:2 Barthel, Arnold, Röder, Henninger, 7:3 - 7:4 Münkel, T. Hauck, 8:4 - 9:4 Barthel, Arnold

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II – FC Külsheim IV 9:3

Spielverlauf: 1:0 Throm / Beier, 1:1 Manuel Meixner / Daniel Meixner, 2:1 Behringer / Göller, 2:2 D. Meixner, 3:2 - 7:2 Beier, Müller, Eibeler, Behringer, Göller, 7:3 M. Meixner, 8:3 - 9:3 Beier, Müller. hpw