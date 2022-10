Die Rollen sind meist klar verteilt

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen steht mit sechs Begegnungen quasi ein „Über-Soll“ an.

FC Gissigheim – SV Seckach (heute, 20 Uhr). Aufsteiger FC Gissigheim (5:5 Punkte) schlägt sich bisher in der Bezirksklasse manierlich und wird nunmehr vom SV Seckach (8:4) gefordert. Der Blick auf die Tabelle weist Vorteile für den Gast aus. Die Gastgeber werden allerdings auf ihren Heimvorteil setzen.

TSV Assamstadt – TSV Neunstetten (heute, 20 Uhr). Im sportlichen Vergleich zwischen dem TSV Assamstadt (3:5) und dem TSV Neunstetten (0:10) spielen zwei Mannschaften, die zuletzt eher kleine Brötchen backen mussten. Die jetzigen Gastgeber mussten einen Nichtantritt quittieren, die Gäste scheinen von den Ergebnissen her noch gar nicht in der Spielklasse angekommen. Unter solchen Voraussetzungen ist eine Prognose eher nicht möglich.

Spvgg Hainstadt II – FC Hettingen (heute, 20 Uhr). Ein Lokalderby führt die Spvgg Hainstadt II (7:3) und den FC Hettingen (2:6) sportlich zusammen. Die Gastgeber mischen in der Bezirksklasse vorne mit, auch wenn sie zuletzt ihre erste Niederlage der Saison einsteckten. Die Gäste kommen wie zu Beginn der Vorsaison nur schwer ins Rollen. Führt man beide Aspekte zusammen, so geht die Spvgg favorisiert in die Partie.

ETSV Lauda – SV Dertingen (Samstag, 15 Uhr). Der ETSV Lauda (11:1) liegt derzeit an der Tabellenspitze und empfängt den SV Dertingen (0:4), welcher momentan noch ohne Pluspunkt ist. Die Konstellation dieser Begegnung spricht eindeutig für die Gastgeber, welche ihren Platz an der Sonne natürlich verteidigen wollen.

TSV Tauberbischofsheim – TV Hardheim (Samstag, 17 Uhr). Mit dem TSV Tauberbischofsheim (4:6) und dem TV Hardheim (6:4) treffen zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Der TSV ließ zuletzt durch ein Unentschieden beim Tabellendritten SV Seckach aufhorchen, der TV gestaltete am vergangenen Spieltag gleich zwei Begegnungen siegreich. Eine Favoritenrolle ist keinem der Teams zuzuweisen.

SG Dörlesberg/Nassig – TSV Assamstadt (Samstag, 18.30 Uhr). Der Tabellenzweite SG Dörlesberg/Nassig (8:4) hat den TSV Assamstadt (3:5) aus dem unteren Mittelfeld zu Gast. Die SG feierte zuletzt drei Siege am Stück, der TSV eine Niederlage und einen Nichtantritt. Es spricht wohl alles für die Gastgeber. hpw