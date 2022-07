Herren waren erfolgreich

Das bereits vierte Medenspiel der 50er in Ludwigsburg- Murr stand für die Igersheimer Herren auf dem Programm. Im Duell der beiden bisher Unbesiegten, verteidigte das Herren 50 Team die Tabellenführung in der höchsten Liga der Staffel. Zunächst lagen alle Taubertäler in den Einzelbegegnungen im ersten Satz zurück. Siegfried Muhler, Roland Stammel und Hannes Katzschner gewannen mit guter Moral ihre Match-Tie-Breakes. Werner Knolmayer kämpfte im Gegensatz zur Vorwoche vergebens und sammelte gegen einen sehr sicheren Anfangsfünfziger Erfahrungen. Im Doppel 1 waren die Gegner Muhler/Knolmayer mit 2:6 und 0:6 überlegen. Das bisher unbesiegte Doppel Stammel/Katzschner sicherte mit einem 6:4 und 6:3 den 4:2 Auswärtssieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im zweiten Heimspiel der Herren 60 gegen die Gäste aus Freiberg war der Heimsieg nie gefährdet. Die Gäste traten nur zu dritt an. Philipp Häusler verlor gegen einen starken Gegner. Franz Kraft und Franz Nimmrichter gewannen sicher in zwei Sätzen. Rolf Müller spielte im Doppel mit Philipp Häuslers. In diesem erzielten die eingespielten Gäste im Doppel 1 ihren 2. Punkt. Somit wurde mit einem 4:2 Heimsieg beste Voraussetzungen für den Klassenerhalt in der Staffelliga geschaffen.