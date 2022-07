Buchen II noch nicht gesichert

Die zweite Mannschaft des SC BG Buchen verlor am letzten Spieltag der Schach-Verbandsliga Nord nach großen Kampf kann mit 3,5:4,5 gegen die Reserve des SC Eppingen liegt mit 7:9-Zählern auf dem achten Tabellenplatz. Dieser bedeutet im Moment noch nicht den Abstieg, kann es aber noch, wenn zum Saisonende in der 2. Bundesliga der SV Walldorf aber absteigt. Dabei hatten die Odenwälder noch Glück, denn die Sfr Heidelberg trotzten dem Meister SK Ladenburg ein 4:4-Unentschieden ab und liegen mit derselben Punktzahl aber der schlechteren Brettwertung auf dem ersten Abstiegsplatz.

Überzeugende Siege holten in Eppingen Buchens beide Spitzenbretter IM Tervel Serafimov und FM Dimitar Serafimov. An den Brettern drei und vier folgten sehr sichere Unentschieden von Bernhard Greis und Mannschaftsführer Carsten Gogollok. Dies glichen die Gastgeber nach Niederlagen von Steffen Axmann (Brett 5) und Karl-Heinz Schreiber (8) wieder aus. Letztendlich trennte sich Dr. Ulrich Armasow von dem nominell stärkeren und klar favorisierten Ulrich Gass (Brett 6) unentschieden. Genau in der Phase, als man auf Buchener Seite mit einer Niederlage an Brett 6 rechnete, lehnte an Brett 7 Dirk Arlt ein Remisangebot ab, um das Mannschaftsunentschieden noch möglich zu machen, und geriet aber nach und nach in eine Verluststellung.

Lichtblick der Saison war das herausragende Resultat von Carsten Gogollok, der 5,5 Zähler aus neun Partien verbuchte und damit bester Buchener Stammspieler war. Er nimmt in der Top Ten-Liste der Liga den geteilten sechsten Rang ein und verbesserte seine Wertungszahl auf 2016 und überschritt erstmals die magische 200oer Marke. eb