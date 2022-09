Den Auftaktsieg veredeln

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt mit dem Sieg im Derby gegen den TSV Buchen steht für die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur bereits am Samstag um 20 Uhr das zweite Spiel an. Gegner der Partie, welche aufgrund der Königshöfer Messe in der Sporthalle Lauda ausgetragen wird, ist die Reserve der TSG Plankstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste starteten mit einer knappen Niederlage gegen den TSV Rot-Malsch II in die Saison und kommen daher mit großen Ambitionen zur Wiedergutmachung ins Taubertal. Dem wollen die Hausherren der HG entgegentreten. Das Team um Trainer-Trio Maag/Meder/Fischer wird bei diesem Vorhaben erneut auf die Tugend des mannschaftlichen Kollektivs setzten.

Marius Fischer will mit der HG im Heimspiel nachlegen. © Sascha Renk

Beim Derby-Erfolg gegen den TSV Buchen konnte man eindrucksvoll die Moral und den Zusammenhalt aller Akteure erkennen. Diesen Zusammenhalt gepaart mit zahlreichen Anhängern, welche die HG in der Stadthalle in Lauda begrüßen werden, bilden ein ideales Ambiente für ein weiteren Sieg.

Mehr zum Thema Handball, Herren-Landesliga Buchen baut Gegner wieder auf – und verliert Mehr erfahren Kreisklasse A Buchen Die beiden Top-Knipser im direkten Duell Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Buchen Außenseiterrolle kann helfen Mehr erfahren

Um diese schwere Aufgabe zu bewältigen kann das Trainerteam auf den kompletten Kader zurückgreifen. sr