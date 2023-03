SV Seckach will Aufwärtstrend fortsetzen

Die Spvgg. Hainstadt II empfängt die SpG Adelsheim/Oberkessach. Mit einem Sieg können die Gäste die Spvgg. in der Tabelle überholen und im Abstiegskampf wichtige Punkte einfahren. Äußerst positiv ist die Bilanz aus den vergangenen fünf Partien für Hainstadt II. Daraus holte man acht Zähler und steht derzeit auf einem Nichtabstiegsplatz. Dies soll auch so nach dem Heimspiel gegen Adelsheim/Oberkessach sein.

Im heimischen TSV-Stadion empfängt der TSV Buchen II die SpG Sindolsheim/ Rosenberg II. Beide Teams stehen mitten im Abstiegskampf und haben die gleiche Anzahl an Punkten– ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel also. Zuletzt gab es für beide Mannschaften zwei Niederlagen in Folge.

Die dritte frühe Begegnung an diesem Spieltag findet zwischen dem TSV Höpfingen II und der SpG Oberwittstadt II/Ballenberg statt. Beide Mannschaften schielen noch auf den Relegationsplatz, wenngleich dieser schon einige Zähler entfernt ist. Nachdem die SpG am vergangenen Wochenende deutlich gegen Schweinberg gewann, dürfte sie gestärkt in das Duell der Landesliga-Reserven gehen. Das Hinspiel ging mit 5:1 klar an die SpG Oberwittstadt II/Ballenberg.

Einen starken Aufwärtstrend zeigt der SV Seckach in den vergangenen fünf Partien. Drei Siege und zwei Unentschieden resultieren daraus, und der SV kletterte Rang für Rang nach oben. Nun empfängt man den Tabellenletzten, die SpG Leibenstadt/Sennfeld II. Angesichts der derzeitigen Form spricht alles für einen klaren Seckacher Sieg. Doch der SV ist gewarnt, denn auch im Hinspiel tat man sich lange Zeit schwer.

Spitzenspiel in Donebach: Der FC Donebach empfängt die SpG Erftal. Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenfünften. Durch drei Tore von Florian Brestovci gelang dem Spitzenreiter zuletzt der vierte Sieg in Folge. Die SpG schoss sich durch einen 5:1-Kantersieg gegen das Tabellenschlusslicht für das Topspiel warm. Dabei gab es aufseiten der Erftäler vier verschiedene Torschützen – und alle sind unter 25. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 2:2-Unentschieden. Aufpassen muss die Gäste-Defensive vor allem vor den beiden Top-Torschützen Michael Schnetz und Florian Brestovci, die zusammen bislang auf 37 Saisontore kommen.

Der FC Hettingen empfängt den SV Großeicholzheim. Wie im vergangenen Jahr kämpft der FC Hettingen auch eine Klasse tiefer um den Klassenerhalt. Mehr als doppelt so viele Punkte wie der FCH hat Großeicholzheim bislang eingesammelt und steht deshalb völlig verdient auf dem Relegationsplatz. Angesichts der aktuellen Situation geht der SVG als Favorit in die Partie. Und wenn man auch am Ende der Saison auf dem zweiten Rang stehen möchte, ist ein Sieg gegen Hettingen Pflicht.

Der TSV Mudau II ist an diesem Spieltag beim FC Bödigheim zu Gast. Besonders anfällig ist Bödigheim in der Defensive, denn der FCB hat die viertschlechteste Abwehr der Liga. Gegen Mudau II muss sich der FC anstrengen, will man als Sieger vom Feld gehen. Mudau II will weiterhin seine Hausaufgaben machen, um die Spitzenposition zu halten.

Kellerduell in Schweinberg: Im zweiten Heimspiel in Folge trifft der FC Schweinberg nun auf den direkten Konkurrenten, den SV Hettigenbeuern. Zuletzt gab es für die Schweinberger eine derbe Klatsche gegen Oberwittstadt II/Ballenberg. Dabei hagelte es alle fünf Gegentore in den letzten 30 Minuten. Die wenigen Chancen die sich der FC Schweinberg kreierte, fanden nicht den Weg ins Tor. Dies muss man gegen Hettigenbeuern besser machen, um den SVH in der Tabelle zu überholen.