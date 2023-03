„Wir sind jetzt die Jäger“

SV Osterburken – TTSC Buchen 1:2

Osterburken: Niklas, Brümmer (75. Lukas Frey), Jonas Frey, Kozielski (56. Maximilian Frey), Watzal, Bischoff, Heidl, Schiler, Schmitt, Titarenko ,Baumann.

Buchen: Hoti, Kirsuleymanolu (77. Samet), Özen (66. Turra), Aydin, Cosgun, Hakan, Nabih Hammoud, Muhammed Hammoud, Ozan Kaya, Emre Kaya (83. Subotic), Ismail Sen (77. Enes Sen).

Tore: 1:0 Heidl (12.), 1:1 Muhammed Hammoud (30. Foulelfmeter), 1:2 Cosgun (59.). – Schiedsrichter: Björn Schumann ( Bad Mergentheim).

Am Aschermittwoch ging es für die erste Mannschaft des SV Osterburken nach Antalya ins Trainingslager. Ein ungewöhnliches Ziel für einen Kreisligisten. Dort bereitete sich das Team um Spielertrainer Marcel Baumann auf die Rückrunde vor. Doch das Fußballjahr verläuft bisher überhaupt nicht so, wie es sich die Osterburkener erhofft hatten: Als Spitzenreiter war der SV in die Winterpause gegangen, obwohl es im letzten Spiel Anfang Dezember gegen den direkten Konkurrenten Hainstadt eine saftige 2:8-Niederlage hagelte.

Und im neuen Jahr holten die Römerstädter auch noch keinen Punkt. Drei Niederlagen aus drei Spielen lautet die nüchterne Bilanz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Sennfeld beträgt mittlerweile acht Punkte. „Wir versäumen es, in den ersten 20 Minuten in Führung zu gehen, obwohl wir jede Menge Chancen hatten“, führte Marcel Baumann einen der Gründe auf, warum es beim Kreisligisten derzeit nicht läuft.

Beim Heimspiel am Sonntag gegen den TTSC Buchen ist Osterburken zwar früh in Führung gegangen, doch hatte der SV beim 1:0 durch Heidl mehr Glück als Verstand. TTSC-Schlussmann Hoti bekam den Ball nach einem Freistoß nicht richtig gefasst, und er rutschte ihm durch die Hände ins Tor zur Führung. „Ich dachte nach dem 1:0, dass wir es jetzt packen“, sagte der spielende Coach nach der Partie. Doch dem war nicht so. Wieder einmal mangelte es an der Chancenverwertung. Und so musste es passieren: Die erste nennenswerte Torchance hatte der TTSC Buchen in der 30. Minute – ein Foulelfmeter, den Hammoud souverän zum Ausgleich verwandelte. Das 1:2 fiel ebenfalls nach einem Standard: Einen Freistoß aus dem Mittelfeld nahm Cosgun mit der Brust an und platzierte den Ball aus der Drehung heraus im Tor (58.).

Im Spiel gegen den TTSC Buchen wurde ein weiteres Problem des SV Osterburken deutlich: Die Gegner werfen in die Duelle gegen den Meisterschaftsfavoriten alles rein. „Die Mannschaften verteidigen gut und aufopferungsvoll“, sagte Baumann. Den Gegnern spiele, so der Trainer, in die Karten, „dass wir in der Vorrunde als stärkstes Team wahrgenommen wurden“.

Den missglückten Rückrunden-Start führt der Trainer aber nicht etwa auf die Vorbereitung zurück – oder gar auf das Trainingslager in der Türkei. Denn alles sei so verlaufen, wie erhofft und geplant. „Wir hatten sowohl hier als auch in Antalya gute Einheiten. Das Trainingslager war für alles etwas Besonderes und nicht alltäglich. Das hat die Mannschaft noch mehr zusammengeschweißt“, resümierte Baumann. Und darauf will der Trainer aufbauen. Es ist nämlich nichts verloren. „Es sind noch elf Spieltage, und wir haben noch die direkten Duelle gegen die Konkurrenz vor uns. Wir sind jetzt die Jäger“, so Baumann.