Zwei „Elfer“, zwei „Rote“

SV Hettigenbeuern – FC Bödigheim 3:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tore: 1:0 Ries (4.), 2:0 Ries (34.), 3:0 Hemberger (89.). – Rote Karten: FC Bödigheim (57., 63). – Schiedsrichter: Günter Böhle ( Mudau).

In einem umkämpften Spiel auf tiefem Platz ging der HSV in der vierten Minute durch einen Foulelfmeter in Führung. Luca Ries verwandelte sicher, nachdem Nils Neubauer im Strafraum gelegt wurde. Der HSV blieb am Drücker und konnte sich eine leichte Feldüberlegenheit erarbeiten. Der HSV baute in der 35. Minute seine Führung auf 2:0 aus. Wieder verwandelte Ries einen Foulelfmeter sicher, nachdem dieses Mal er vom Torwart regelwidrig zu Fall gebracht wurde. Der FC Bödigheim verlor in der 56. Minute nach einem üblen Foulspiel einen Spieler durch eine berechtigte Rote Karte. Nur wenige Minuten später erhielt ein weiterer Akteur der Gäste in der 62. Minute nach einem brutalen Foulspiel die Rote Karte. Durch einen Freistoß von Udo Hemberger stellte der HSV in der 90. Minute aufs verdiente 3:0.