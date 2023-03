„Wir möchten den Abstand zu den Abstiegsplätzen halten“

Der TSV Rosenberg verlor in der Landesliga Odenwald das Heimspiel gegen den Tabellenführer FV Mosbach, kann aber mit zwei weiteren Heimspielen in Folge gegen Königshofen und Mudau nun weitere Punkte sammeln. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit Rosenbergs Trainer Daniel Breitinger:

Herr Breitinger, In den vergangenen acht Jahren ging im eigenen Stadion gegen den SV Königshofen kein Punkt- oder Pokalspiel verloren. Ist der SV Königshofen eine Mannschaft, mit deren Spielweise der TSV gut zurechtkommt?

Daniel Breitinger: In den letzten eins, zwei Jahren hat sich bei unserer Mannschaft soviel verändert, dass wir nicht groß auf zurückliegende Spiele oder Saisons blicken können und sollten. Im Hinspiel haben wir eines unserer schwächsten Partien gezeigt und hatten keine Chance. Nichtsdestotrotz wollen wir am Sonntag versuchen, eine gute Leistung zu zeigen. Sollten dabei Punkte in Rosenberg bleiben würden wir uns darüber natürlich freuen.

Wie ist der bisherige Saisonverlauf zu bewerten?

Breitinger: Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Wir haben uns einen ordentlichen Abstand zu den Abstiegsplätzen erarbeitet. Diesen möchten wir halten.

Seit dem siebten Spieltag rangiert der TSV Rosenberg konstant zwischen den Plätzen sieben und zehn. Können diese Platzierungen bis zum Saisonende gehalten werden?

Breitinger: Wir wollen versuchen, so viele Punkte wie möglich in dieser Rückrunde zu sammeln. Für welchen Platz das reichen wird, wird man am Saison-Ende sehen. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre nach der votigen Saison ein gutes Ergebnis.

Werden Sie auch in der nächsten Spielzeit den TSV Rosenberg trainieren?

Breitinger: Ja ferö/Bild: Herrmann