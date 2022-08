Laudas hohe Hürde in Uissigheim

Der dritte Spieltag in der Landesliga Odenwald steht an, die Partien werden am Sonntag, 21. August, ausgetragen. Spielfrei ist der FC Schloßau.

Der FC Grünsfeld kam zwar im Mittwochsspiel gegen den TSV Mudau einen 0:2-Rückstand zurück, verlor in einer hitzigen Schlussphase aber doch noch mit 2:3 gegen den motivierten Aufsteiger (siehe Kurz-Interview mit Spielertrainer Daniel Hutter nebenan). Das Team von Dominik Gerberich trifft am kommenden Sonntag erneut auf einen Landesliga-Aufsteiger, den VfK Diedesheim. Dieser hat das Mittwochsspiel gegen den 1. FC Umpfertal deutlich mit 5:2 für sich entschieden.

Der derzeitige Tabellenletzte 1. FC Umpfertal spielt am Wochenende zuhause gegen den FV Reichenbuch, der nach den ersten beiden Spieltagen mit vier Punkten auf dem dritten Tabellenplatz steht.

Für den von Jürgen Wöppel trainierten Landesliga-Aufsteiger TuS Großrinderfeld heißt es, gegen den TSV Rosenberg anzutreten. Mit einem Sieg und einer Niederlage steht Großrinderfeld momentan auf dem vierten Tabellenplatz, Rosenberg hat bisher nur ein Spiel absolviert.

Für Gastgeber TSV Höpfingen geht es gegen die Spvgg. Neckarelz. Absteiger Neckarelz konnte in der noch jungen Meisterschaftsrunde noch keine Punkte für sein Tabellenkonto sammeln.

Der VfR Uissigheim empfängt zuhause den FV Lauda, der als einer der Meisterschaftsfavoriten mit zwei Siegen erfolgreich in die neue Saison gestartet ist. Für den neuen Coach der „Blau-Weißen“, Thorsten Lehnert, also ein gelungener Auftakt. Aber in Uissigheim muss eine harte Nuss geknackt werden.

Der TSV Oberwittstadt ist zu Gast beim SV Neunkirchen. Für die Mannschaft ist die Begegnung der Saisonauftakt und damit auch die Premiere für den neuen Trainer Mario Greco.

„Es wartet sicherlich ein ganz anderes Kaliber wie zuletzt. Mosbach hat uns schon im Pokal klar beherrscht“, meint Martin Michelbach, Sporlicher Leiter des SV Königshofen, vor der Auswärtspartie gegen den FV Mosbach, dem Drittplatzierten der vergangenen Saison. Zudem sei die personelle Situation schon zu Beginn der Runde bei den Messestädtern recht angespannt. Es fehlen Karim Moses, Mirco Michelbach, Lukas Sack, Ali Karsli, Tizian Knab und bei Tobias Hönig steht hinter einem Einsatz noch ein Fragezeichen. „Folglich werden wir wieder mit einer blutjungen Truppe antreten.“ Zuversicht gibt den Gästen der 5:1-Sieg gegen den SV Eintracht Nassig am Mittwochabend, wonach es zu Spielbeginn - laut Martin Michelbach – gar nicht ausgesehen habe.

Der SV Eintracht Nassig selbst tritt nach der herben Niederlage vom Mittwoch in Königshofen gegen den Aufsteiger TSV Mudau an. Mudau ist stark gestartet und rangiert ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Dazu mehr im nebenstehenden Kurz-Interview mit Spielertrainer Dennis Hutter.