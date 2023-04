Uissigheim gewinnt nach Startschwierigkeiten souverän

SV Königshofen – Spvgg. Neckarelz 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen: Hönig, Tiefenbach, Rathmann, Sack (46. Vierneisel), Michelbach M. (74. Wolf), Beirich, Especiosa, Arias, Knab (42. Karim), Henning, Dauth (62. N. Michelbach).

Neckarelz: de Pizzol, Xhihani, Kirr, Bentz, Gashi, Ilkin, Hatzis, Santiago, Gültekin, Hatzis, Yavuz.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Aufsteiger Umpfertal macht großen Schritt gen Klassenerhalt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Der Spieltag im Fußballkreis Buchen FC Donebach: Blaues Auge am Gründonnerstag Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Stellt ein FV die Weichen Richtung Meisterschaft? Mehr erfahren

Tore: 0:1 (17.) Hatzis, 0:2 (31.) Gültekin, 1:2 (66.) M. Michelbach. – Schiedsrichter: Justin Krimmel (Kürnbach). – Zuschauer: 110.

Von Beginn an waren die Gäste griffiger und auch spielfreudiger. Zwar hatten die Einheimischen ihre Tormöglichkeiten, sie wurden allerdings klassisch ausgekontert. Zunächst schloss Hatzis eine schnell vorgetragenen Kombination zur Führung für Neckarelz ab. Dann war die SV-Defensive in der 31. Minute bei einem Gegenzug in Unterzahl. Fast mühelos schob Gültekin die Kugel zum 0:2 in die Maschen. Im weiteren Verlauf gestaltete der SVK das Match zwar etwas offen, doch das spielbestimmende Team war der Ex-Regionaligist. Im zweiten Durchgang bestimmte zunächst wieder der Gast das Geschehen. Erst nach einer guten Stunde agierten die Messestädter etwas druckvoller und kamen prompt durch Mirco Michelbach zum Anschlusstreffer. Jetzt war ganz klar der SVK am Drücker, doch scheiterte man immer wieder am Neckarelzer Keeper de Pizzol. Weder Rathmann per Kopf aus kurzer Distanz, noch Especiosa´s Gewaltschuss fanden den Weg ins Tor. Am Ende verteidigte das Neckarelzer Team mit Glück und Geschick nicht unverdient den Auswärts-Dreier.

VfR Uissigheim – TuS Großrinderfeld 4:2

Uissgheim: M. Diehm, R. Diehm, Schmitt (69. Schipper), Do. Horn (45. Lemnitz), Gros (85. Göbel), Sladek, Faulhaber, Duschek, Winkler, Martin, Morawietz.

Großrinderfeld: Liebenstein, Schwab, Ille, Michel, Nahm (68. Michel N.), Richter, Schmitt (83. Leuchtweis J.), Michel, Thoma (41. Kritz), Mühleck, Leuchtweis Y. (68. Stolzenberger).

Tore: 0:1 (21., Strafstoß) Kevin Michel, 1:1 (29., Strafstoß) Jonas Faulhaber, 2:1 (40.) Yannick Schmitt, 3:1 (59.), 4:1 (82.) Christian Gros, 4:2 (89.) Johannes Mühleck. – Gelb-Rote Karte: Für einen Spieler des VfR Uissigheim (60.). – Schiedsrichter: Daniel Dörner. – Zuschauer: 120.

Das Spiel begann direkt mit hohem Tempo. Beide Teams hatten Lust auf Fußball, jedoch blieben die Torchancen zunächst aus. In der 20. Minute zeigte der Schiedsrichter zum ersten Mal, aufgrund eines Foulspiels durch den VfR, auf den Punkt. Daraufhin fiel das 0:1 für das Team aus Großrinderfeld. Der VfR machte aber gut weiter und in der 28. Minute bekamen auch die Heimmannschaft einen Elfmeter durch ein Handspiel, welchen Faulhaber sicher verwandelt. Fast 41 Minuten dauerte es, bis die erste wirkliche Torchance zustande kam. Allerdings nur bedingt durch einen Fehler in der TuS Abwehr. Schmitt schob ein und es stand 2:1 zur Halbzeit.

In der zweiten Hälfte nahm der VfR das Spiel an sich und belohnte sich in der 58. Minute durch das 3:1. Torschütze war Christian Gros. Nun hatte der VfR endgültig die Oberhand und entschied das Spiel in der 82. Minute durch einen schönen Sololauf von Gros. Der letzte Treffer des Spiels gelang allerdings den Gästen aus Großrinderfeld zum 4:2 in der Nachspielzeit.

FV Reichenbuch – VfK Diedesheim 1:4

Reichenbuch: Lotze, Rothenberger (76. Schnabel), Utz, Tomizawa, D. Kunzmann, Bauer, Kadioglu (69. Gregic), S. Kunzmann (76. T. Deter), M.Deter (49. Gruber), Weiß, Kirschenlohr.

Diedesheim: Hammel, Wilhelm, Gebauer, Löhr, Angstmann, F. Hüttler (54. Müller), L. Hüttler, Hogen,Lenz (59. Heck), Malinovki, Weichel (41. Link).

Tore: 0:1 (10.) Lukas Hüttler, 0:2 (33.) Henrik Hogen, 1:2 (37.) Marc Rothenberger, 1:3 (74.) Manuel Heck, 1:4 (89.) Lukas Hüttler. – Schiedsrichter: Daniele Donadio.

Nach der 0:9-Niederlage des FVR gegen Mudau erwarteten die Fans eine Reaktion der Mannschaft. Das Spiel gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf aus Diedesheim begann dann allerdings alles andere als verheißungsvoll. Tomizawa fällte in der achten Minute einen VfK-Spieler im Strafraum, Hüttler ließ sich beim fälligen Elfmeter nicht zweimal bitten und sorgte für die Gästeführung. Anschließend hatte Henrik Hogen die große Chance zum 2:0, sein Versuch landete allerdings am Pfosten.

Nach rund einer halben Stunde machte er es dann allerdings besser, sein Schuss aus 20 Metern senkte sich über Lotze im FVR-Tor hinweg ins Netz. Wer jetzt dachte, die Partie sei entschieden, der irrte sich. Plötzlich war auch die Heimelf im Spiel und drängte auf den Anschluss. Nach einer Flanke von Utz war es Rothenberger, der die Kugel zum 1:2 in der 37. Minute unterbrachte. Nach der Pause war die Partie lange ausgeglichen, ehe VfK-Stürmer Heck nach einem Freistoß aus dem Halbfeld richtig stand und zum 1:3 traf. Eine Minute vor Ende des Spiels nutzte erneut Hüttler einen Querschläger in der Reichenbuchener Hintermannschaft aus und traf zum 1:4-Endtstand.

TSV Oberwittstadt – SV Nassig 2:0

Oberwittstadt: Kunz, Hornung, Dörr, Blatz, Zimmermann, Rolfes, Hofmann (58.Fackelmann), Essig (58. Kolbeck), Günther (58. Götzinger), Rüttenauer(76. Walz N.), Kutirov.

Nassig: Floder, Baumann A., Dürr(80. Scheurich).,Emrich, Baumann T. ,Rohde (51. Hörner), Budde, Dworschak, Stobbies (.30. Aust), Kunkel,Schieck (60. Gattenhof).

Tore: 1:0 (26.) Günther, 2:0 (68.) Fackelmann. – Schiedsrichter: Ludwig Schilling (Sinsheim). – Zuschauer: 190.

Gegen einen unbequemen Gegner aus Nassig hatte der TSV im ersten Spielabschnitt leichte Feldvorteile, ohne sich jedoch ernsthafte Möglichkeiten zu erspielen. Nach einer Freistoßflanke von Essig war Maximilian Günther in der 26. Minute zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ein. Die beiden gut postierten Defensivreihen ließen bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr viel zu, so das mit einer knappen Führung die Seiten gewechselt wurden.

Auch in der zweiten Spielhälfte hatte der TSV leichte Vorteile für sich zu verzeichnen. Nach einem feinen Zuspiel von Götzinger setzte sich Fackelmann in einer 1:1 Situation gut durch und vollendete zum viel umjubelten 2:0. Weitere Offensivbemühungen auf beiden Seiten brachten nicht den gewünschten Erfolg, so dass es bei einem 2:0 Arbeitssieg des TSV gegen nie aufsteckende Gäste aus Nassig blieb.

TSV Rosenberg – TSV Mudau 0:5

Rosenberg: Krappel, Grant, Leis (81. Schäfer), Weiß (87. Lutz), Arndt, Volk, Pasour, Haas, Walz (71. Ondrusch), Weidmann, Wild.

Mudau: Dörsam, Hutter, Sperl (70. Knapp), Lorenz, Beier (70. Sigmund), Throm, Allgaier, Geier, Hoffmann (76. Mechler), Galm (70. Eckl), Hornbach.

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (65., Strafstoß), 0:3 (66.) Kevin Throm, 0:4 (76.), 0:5 (90.) Björn Sigmund. – Schiedsrichter: Marco Öttl.

Mit dem TSV Mudau stellte sich eine spiel- und offensivstarke Mannschaft vor. Die Breitinger Mannen waren also nach dem 9:0 des TSV Mudau über den FV Reichenbuch gewarnt. In den ersten 20 Minuten konnten die Grün-Weißen das Spiel noch ausgeglichen gestalten. In der 21. Minute war dann aber der Goalgetter Kevin Throm das erste Mal zur Stelle und schob den Ball gekonnt an Rosenbergs Torwart Krappel vorbei ins lange Eck zur 1:0-Führung der Gäste. Direkt nach Anspiel hatten die Rosenberger die Möglichkeit den direkten Ausgleich zu erzielen. Jedoch vergab Wild die Großchance für die Heimelf. In der 48. Minute hatte dann Walz die Chance zum Ausgleich, der jedoch ebenso den Ball am Tor vorbeizog. In der 65. Minute spielentscheidende Situation im Strafraum der Grün-Weißen, als der Unparteiische nach einem Foul auf den Elfmeterpunkt zeigte. Diesen Strafstoß verwandelte Throm sicher zum 0:2 . Direkt nach Wiederanpfiff war es der gleiche Spieler der auf 0:3 erhöhte. Dieser Doppelschlag setzte den Einheimischen den Knockout und Mudau hatte das Spiel komplett in der Hand. Dem eingewechselten Spieler Björn Siegmund gelangen dann in der 76. und 90. Minute noch zwei Tore zum 0:5. Auch wenn der Sieg etwas zu hoch ausfiel war der TSV Mudau der verdiente Sieger. Vor allem in der Offensive waren die Gäste den Einheimischen deutlich überlegen. Den Breitinger Mannen merkte man an, dass neben den vielen Verletzten Spielern auch die Stammkräfte aktuell nicht ihre beste Leistung abrufen.

FC Schloßau – FC Grünsfeld 0:2

Schloßau: Keller, Geier, Prokisch, Brech, Scheuermann (80. Geiger), Link (89. la Mantia), Blumenschein, Galm (86. Flemmer), Stuhl, Schulte.

Grünsfeld: Talic, Dürr, Konrad, Wagner, Müller (72. Gerberich), Seubert, Albert, Englert, Greulich (52. Scherer), Eckert (63. Kordmann).

Tore: 0:1 (75.) Andre Engert, 0:2 (89.) Louis Kordmann. – Schiedsrichter: Steffen Heer.

SV Neunkirchen – 1.FC Umpfertal 3:1

Neunkirchen: Haas, Homoki, Hader, A. Karic, B. Karic (65. Ohlhauser), Stoitzner, Hönig, Nagel, Ihrig (79. Banas), Lenz (30. Dim), Eiermann (71. Knörzer).

Umpfertal: Nied, Oehm, Lorenz, Herrmann, Wild, M. Dürr, Stelzer, Krenz, Hobl (58. Fischer), Tunga (65. Schütz), F. Dürr (57. Sisman, 74. Müller).

Tore: 1:0 (19.) Robin Hader, 2:0 (52.) Belmin Karic, 3:0 (54. Robin Hader, 3:1 (90.) Fischer. – Schiedsrichter: Linus Pascher.