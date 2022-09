TSV Höpfingen ist derzeit neben der Spur

„Hop oder Flop“ war die Devise des FC Grünsfeld in seinen vergangenen zehn Pflichtspielen gewesen. Unentschieden entsprechen wohl nicht dem Geschmack der Mannen um Spielertrainer Dominik Gerberich. Im einzigen Samstagsspiel des fünften Spieltags wollen sie auf heimischem Gelände gegen den TSV Rosenberg wieder drei Zähler einsammeln. Beide Teams blieben zuletzt in zwei Partien unbesiegt. Die Grünsfelder zeigten sich dabei beim 1:0-Auswärtssieg beim FV Reichenbuch in der Defensive sehr stabil.

Eine schwere Aufgabe kommt auf den 1. FC Umpfertal zu, der im Heimspiel gegen die wieder in Schwung gekommene Spvgg. Neckarelz in der Rolle als Außenseiter für eine Überraschung sorgen könnte. Es wäre zudem der erste Dreier in der Runde, weil bisher nur zwei Unentschieden zu Buche stehen. Zu selbstsicher wird die Mannschaft von Trainer Stefan Strerath jedoch nach den beiden Auftaktniederlagen nicht auftreten, sondern geduldig versuchen, Torchancen zu kreieren.

Kein gewöhnliches Spiel ist die Heimpartie für Trainer Jürgen Wöppel, wenn seine Mannschaft TuS Großrinderfeld auf den FV Lauda trifft (siehe nebenstehendes Interview). Die weiße Weste mit zwei Heimsiegen könnte reißen, weil die Gäste ihre Tabellenführung beim Aufsteiger unbedingt verteidigen wollen. Nur schwer zu kompensieren ist für die Gastgeber der Ausfall von Sandro Nahm. Auf der anderen Seite wollen Jonas Neckermann, Ousman Jallow, Daniel Fell und Goran Jurjevic ihrem früheren Trainer demonstrieren, dass sie nichts verlernt haben.

Beim SV Königshofen zu Gast ist der sehr gut gestartete Aufsteiger TSV Mudau. Die Gäste konnten zuletzt ohne die torgefährlichen Angreifer Throm und Haber dem FV Mosbach nur zeitweise Paroli bieten und kassierten die erste Saisonniederlage. In Königshofen hofft das TSV-Trainerduo Dennis Hutter und Maurice Beier auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur. „Wir müssen uns warm anziehen und alle Register ziehen, um zu punkten“, meint Martin Michelbach für die Messestädter.

Nach dem 2:1-Heimsieg über Schloßau am Mittwoch hofft der TSV Oberwittstadt auch beim schwach gestarteten TSV Höpfingen auf etwas Zählbares. Die Gäste haben nach saisonübergreifend sieben Pflichtspiel-Niederlagen in in Folge sichtlich Mühe, wieder in die Spur zu kommen.

Der Spielabbruch wegen des Gewitters beim Stande von 0.0 bei den „Wittschtern“ war nicht nach dem Geschmack des VfR Uissigheim, der sich jetzt beim Heimspiel gegen den FC Schloßau schadlos halten will. Mit einem zweiten Saisonsieg ließe sich auch das noch negative Torverhältnis drehen. Alles hängt davon ab, ob den Gästen noch die 1:6-Heimpleite gegen Neunkirchen in den Knochen steckt.

Seine makellose 3-0-0-Bilanz fortsetzen will der Tabellenzweite FV Mosbach im Stadtderby gegen den VfK Diedesheim, der gut gestartet ist und im Mittelfeld alle Optionen nutzen will, um sich von Abstiegsplätzen fernzuhalten. Die Gäste schafften im Mai noch ein 2:2 beim FV Mosbach. Der Haken dabei: Es war noch vor dem Aufstieg das Kreisliga-Spiel bei der zweiten Mannschaft des FV.

In kämpferischer Hinsicht gab es nichts zu meckern, doch beim 0:4 in Diedesheim merkte man den Akteuren des SV Nassig ihre Verunsicherung an. Ob daheim gegen den FV Reichenbuch die Kehrtwende gelingt? Hilfreich könnte die Erinnerung an das tolle Auswärtsspiel in Reichenbuch sein, das zum Ende der Abstiegsrunde mit 5:1-Toren gewonnen wurde. Bis jetzt gelangen allerdings in 360 Minuten nur drei Treffer.