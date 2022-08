Kann der FV Mosbach den Überraschungs-Tabellenführer TSV Mudau besiegen? Mosbach Trainer Dominic Krümpelbeck zeigt sich im Kurzinterview mit den Fränkischen Nachrichten optimistisch.

Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor: Sind Sie wunschlos glücklich mit Ihrer Mannschaft?

Dominic Krümpelbeck: Definitiv. Die Mannschaft hatte die erste Partie mit einer leidenschaftlichen Leistung über die Zeit gebracht und dann im ersten Heimspiel gegen Königshofen eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Wir sind zufrieden mit dem Saisonstart. Es geht beinahe nicht besser.

Es gab drei Abgänge, aber sieben Neuzugänge. Belebt Konkurrenz das Geschäft?

Krümpelbeck: Dies ist ganz sicher der Fall . . .

In der Meistertipp-Umfrage sieht der FV Mosbach Lauda und Neckarelz vorne. Räumen Sie jetzt dem TSV Mudau Außenseiter-Chancen ein?

Krümpelbeck (lacht): Der TSV Mudau ist überragend in die Runde gestartet und hat eine ähnlich junge Mannschaft wie wir. Für uns ist dieser Start keine Überraschung. Wir kennen die Mannschaft, kennen die Trainer und wissen, dass Mudau kein „gewöhnlicher“ Aufsteiger ist. Ob es am Ende ganz oben reicht, weiß ich nicht. Aber schon vor der Runde haben wir den TSV Mudau unter den Top Fünf eingeschätzt. Wir wissen schon, was sie drauf haben.

Kann Ihre Mannschaft den Höhenflug des TSV Mudau stoppen?

Krümpelbeck: Wir werden auf jeden Fall alles dransetzen. Die Jungs sind heiß auf das Spiel. Wir haben letztes Jahr bewiesen, dass wir gerade in den Topspielen richtig gute Leistungen abrufen können. Vielleicht fehlt ja auch beim Gastgeber etwas die Leichtigkeit, wenn man uns als Tabellenführer empfängt. Ich denke, es kann ein richtig schönes Fußballspiel werden. ferö