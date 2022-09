Sturm-Duo ist nicht zu bremsen

Spvgg. Hainstadt – SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen 7:1

Hainstadt: Münch, Kreuter, Knapp (68. Grimm), Müller (76. Ehret), Guthmann, Schüßler, Camicia, Ballweg, Hinner, Kraft (77. Golderer), Wiese.

Rippberg/Wettersdorf-Glashofen: Haas, Bordirsky, Ballweg, Klim, Sauer, Seischab, Breunig, Müller (59. Kern), Dutkiewicz (70. Berberich), Weinlein, Nayir.

Tore: 1:0 Camicia (24.), 2:0 Camicia (27.), 3:0 Kreuter (33.), 4:0 Kreuter (37.). 4:1 Breunig (51.), 5:1 Camicia (79.), 6:1 Ehret (83.), 7:1 Schüßler (89./Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Jürgen Adam (Fahrenbach). – Zuschauer: etwa 100.

Der Schützenmarkt ist an diesem Wochenende zwar in Buchen gestartet, ein wahres Schützenfest wurde aber zwei Kilometer weiter gefeiert: Deutlich mit 7:1 setzte sich Favorit Hainstadt im Kreisliga-Duell gegen Aufsteiger Rippberg/Wettersdorf-Glashofen durch. Das Sturm-Duo Elivelton Camicia und Sebastian Kreuter war einmal mehr nicht zu bremsen. Die beiden Flügelflitzer versetzen die gegnerische Abwehr mit ihren schnellen Sprints regelrecht in Angst und Schrecken – und die Defensive der Spielgemeinschaft hatte oftmals nichts entgegenzusetzen.

Der erste Treffer war demnach nach gut 20 Minuten auch abzusehen: Elivelton Camicia erzielte mit einem Drehschuss gegen den Lauf des Keepers die Führung. Und der Brasilianer legte gleich nach: Eine Knapp-Hereingabe nahm der volley und zog zum 2:0 in den rechten Winkel ab (27.). Die Spvgg. Hainstadt hatte das Spiel nun im Griff. Das dritte Tor war demnach nur eine Frage der Zeit: Sebastian Kreuter köpfte in der 33. Minute eine Flanke aus dem Halbfeld mit viel Gefühl zum 3:0 ins Tor. Die Kombination Camicia und Kreuter war auch für den vierten Treffer an diesem Tage verantwortlich. Nach Vorarbeit des Brasilianers netzte sein Sturm-Partner zum 4:0-Pausenstand ein (37.).

Gegenpressing hat funktioniert

„Mit der ersten Hälfte bin ich sehr zufrieden“, sagte Spvgg.-Trainer Christoph Meier nach dem Spiel. „Das Gegenpressing und das Umschaltspiel haben gut funktioniert“, lobte der Coach. Doch zu 100 Prozent zufrieden war Meier nicht: „Der Gegentreffer ist ärgerlich. Wir haben nach der Pause einen Gang zurückgeschaltet“, fasste er zusammen. Und in der Tat: Sechs Minuten nach Wiederanpfiff gelang Lukas Breunig der Anschlusstreffer für den Aufsteiger. Nach einem schönen Sololauf über die linke Seite zog er zum 4:1 ab.

In der Folge nahm Hainstadt das Tempo aus dem Spiel, es plätscherte so vor sich hin. Bis zur 79. Minute: Elivelton Camicia umkurvte SpG-Schlussmann Haas und schob zum 5:1 ein. Für den Brasilianer war es der dritte Treffer an diesem Tag. Doch nicht nur die beiden Flügelflitzer können in Hainstadt Tore schießen. Der eingewechselte Dominik Ehret staubte einen Abpraller ab und machte das halbe Dutzend voll (83.). Den Schlusspunkt setzte Benjamin Schüßler, der kurz vor Abpfiff einen Foulelfmeter zum 7:1 verwandelte.

„Wir haben keinen Star, sondern kommen über das Kollektiv. Wir sind auf keinen Einzelspieler angewiesen“, weiß Meier über die Stärken seiner Mannschaft. Im Vergleich zur Vorsaison sei die Spvgg. bisher verletzungsfrei geblieben. Wenn das so bleibt, ist für Hainstadt in dieser Runde alles drin. Durch den Kantersieg holte sich „Heescht“ erstmals in der Saison die Tabellenführung.