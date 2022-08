Spiel in der ersten Hälfte entschieden

SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen – SpG Krautheim/Westernhausen 1:4

Rippberg-Wettersdorf/Glashofen: Haas, Dutkiewicz, Nayir, Weinlein, Ballweg, Bodirsky, Breunig, Horn (40. Kruse), Klim, Müller, Gärtner.

Krautheim/Westernhausen: Schiemer, Bieber, Biko, Bissinger, Hettinger, Huck, Karl, Rezbach, Schmetzer (62. Artur), Stöckel (68. Volk), Tittl.

Tore: 0:1 Schmetzer (6.), 0:2 Bissinger (13.), 0:3 Bissinger (22.), 0:4 Bieber (42.), 1:4 Dutkiewicz (85.). – Schiedsrichter: Marcel Jurk (Hainstadt).

Die Gäste drückten von Beginn an und kamen zu zahlreichen guten Einschussmöglichkeiten. Eine daraus resultierende Ecke verwerteten die Gäste zum 0:1 durch Simon Schmetzer. Die einheimische Spielgemeinschaft hatte bis zur Mitte der ersten Hälfte nur wenig entgegenzusetzen und musste einen schön gespielten Angriff zum 0:2 durch Felix Bissinger hinnehmen. Nach einem Wechsel bei der Heimelf war diese bis zur Pause geschockt, und die Gäste schraubten das Ergebnis nochmals durch Bissinger und Bieber auf den verdienten 0:4-Pausenstand. Rippberg-Wettersdorf/Glashofen kam besser in den zweiten Durchgang und lieferte ein Spiel nahezu auf Augenhöhe an. Dutkiewiez erzielte in der 85. Minuten den Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.