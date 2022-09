Spitzenspiel steigt in Krautheim

Topspiel am Sonntag auf dem Sportgelände des TSV Krautheim. Der heimische Tabellenführer der SpG Krautheim/Westernhausen II empfängt die SpG Ahorn. Durch den Patzer im Spitzenspiel zuletzt zwischen Ahorn und Bofsheim/Osterburken II setzte sich die Heimmannschaft in der Tabelle von der Konkurrenz ab. Krautheim/Westernhausen II möchte mit einem Sieg den siebten Sieg in Serie einfahren. Besonders beeindruckend ist dabei die Tordifferenz mit einem Plus von 29 Toren. Die SpG Ahorn verlor noch keine Partie. Dies will man auch nach dem Spiel im Jagsttal von sich behaupten, und so wird die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Asum alles daransetzen, die SpG auf heimischem Geläuf zu schlagen.

Bereits am Freitagabend empfängt Eintracht Walldürn II die SpG Buchen III/Hettingen II. Beide Mannschaften stehen bei drei Punkten und wollen die nächsten Zähler einfahren. Am Sonntag stehen sich dann die SpG Adelsheim/Oberkessach II und die SpG Ballenberg II/Berolzheim gegenüber. Die Gäste sind auf dem letzten Tabellenplatz, haben aber genau die gleiche Anzahl an Punkten wie der Gastgeber. Mit einem Sieg würde Ballenberg II/Berolzheim die rote Laterne somit abgeben. Die zweite Partie am Sonntagmittag bestreiten der Tabellenzweite, SpG Bofsheim/Osterburken II, und die SpG Götzingen/Eberstadt II. Der Gastgeber will ungeschlagen bleiben.

Krautheim/W. II (in Blau) empfängt Ahorn zum Spitzenspiel. © Herrmann

Am Feiertag reist dann die SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen II zur SpG Großeicholzheim/Waldhausen II. Angesichts der Tabelle dürften die Gäste kleiner Favorit sein, jedoch hat Rippberg/W./Gl. II auch schon die zweitmeisten Gegentreffer kassiert. magr