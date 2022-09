Nächster Kracher für Walldürn II

Die Favoriten der Kreisklasse B buchen setzten sich am vergangenen Wochenende allesamt durch, und damit gibt es weiterhin drei Teams die bislang die komplette Punkteausbeute haben. An die Tabellenspitze setzte sich die SpG Krautheim/Westernhausen II durch die bessere Tordifferenz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Topbegegnung an diesem Spieltag trifft die SpG Bofsheim/Osterburken II auf den Tabellendritten, die SpG Ahorn. Beide Mannschaften haben bislang noch keine Punkte abgegeben. Doch für das eine oder auch für beide Teams wird diese Serie reißen. In den bisherigen drei Heimspielen hat die SpG Ahorn bereits zwölf Saisontore erzielt. Bofsheim/Osterburken II dagegen in zwei Spielen auswärts zehn Saisontore. Welches Team holt den nächsten Saisonsieg oder gibt es erstmals eine Punkteteilung?

Der Tabellenführer kommt

Noah Erhard muss mit Höpfingen III in Götzingen ran. © Martin Herrmann

Lange hielt die Eintracht Walldürn II gut mit gegen Bofsheim/Osterburken II, doch am Ende setzte sich der Favorit knapp durch. Nun wartet der nächste Kracher auf die Walldürner. Mit Krautheim/Westernhausen II kommt der aktuelle Tabellenführer. Können die Kicker aus der Wallfahrtsstadt den Jagsttälern ein Bein stellen?

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisklasse B Buchen Gieren nach dem ersten eigenen Tor Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga Buchen Außenseiterrolle kann helfen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisklasse A Buchen Großeicholzheim will Spielverderber sein Mehr erfahren

Für die SpG Ballenberg II/Berolzheim gab es am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg, damit gab die SpG die Rote Laterne an die SpG Adelsheim/Oberkessach II ab, die als bislang einziges Team noch auf die ersten Punkte in der Saison warten. mag