Schweinberg gegen Erftal: Derby gleich zum Saisonstart

Es geht wieder los. Der Fußballkreis Buchen startet am Wochenende in die neue Saison 2022/23. Den Auftakt machen bereits am Freitagabend zwei Kreisliga-Spiele, die aufgrund des Schiedsrichtermangels vorgezogen werden müssen: VfB Altheim gegen SV Schlierstadt und SpG Götzingen/Eberstadt gegen Eintracht Walldürn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Altheim gegen Schlierstadt treffen gleich zum Saisonauftakt zwei Teams aufeinander, die seit dieser Runde mit ihren Reserve-Mannschaften in der B-Klasse gemeinsam mit Götzingen/Eberstadt eine Spielgemeinschaft bilden.

Deutliche Niederlage im Pokal

Ein echter Härtetest steht den beiden Kreisliga-Aufsteigern Rippberg/Wettersdorf-Glashofen und Zimmern bevor: Sie treffen auf die Spitzenteams VfB Sennfeld und TSV Buchen. Den VfB und die Spielgemeinschaft aus den Walldürner Stadtteilen vereint eines: Beide verloren im Kreispokal gegen den SV Osterburken deutlich. Rippberg/Wettersdorf-Glashofen bekam in der ersten Runde gleich zwölf Tore eingeschenkt. Die Römerstädter um Trainer Marcel Baumann sind am ersten Spieltag gegen die Verbandsligareserve aus Gommersdorf gefordert.

Mehr zum Thema Fußballkreis Buchen: In der Kreisliga sticht keine Mannschaft so richtig heraus / Neue SpG Ahorn wird hoch gehandelt Breites Feld an Titelfavoriten Mehr erfahren Fußballkreis Tauberbischofsheim: Am 19. August 2022 bestreiten der SV Pülfringen und der FV Brehmbachtal das Eröffnungsspiel Es mangelt an Spielern und Schiris Mehr erfahren

Die SpG Krautheim/Westernhausen, die am Sonntag auf Waldhausen/Laudenberg trifft, hat sich in der dritten Pokalrunde noch kämpferisch in der Verlängerung gegen Mitfavoriten Buchen durchgesetzt. Im Viertelfinale des Kreispokals am vergangenen Sonntag gegen die Spvgg. Hainstadt war dann aber Schluss. 1:4 verlor die Mannschaft von Pascal Tittl.

In der Kreisklasse A Buchen kommt es gleich zum Saisonstart zum großen Nachbarschaftsduell: Der Absteiger FC Schweinberg empfängt die SpG Erftal. Beide Teams sind im Kreispokal früh ausgeschieden: Der FC Schweinberg in der ersten Runde gegen Walldürn, die Spielgemeinschaft aus Hardheim, Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten verlor in der zweiten Runde mit 1:6 gegen den TSV Buchen.

Apropos Buchen: Die zweite Mannschaft des TSV empfängt am ersten Spieltag gleich den Nachbarn aus Hettingen, mit dem sie gemeinsam in der B-Klasse eine Spielgemeinschaft bildet. Zum Duell Titelfavorit gegen Aufsteiger ist die SpG Sindolsheim/Rosenberg II am Sonntag bei der SpG Leibenstadt/Sennfeld II zu Gast. Spannung verspricht die Begegnung Donebach gegen Großeicholzheim. Beide Mannschaften zählen zum erweiterten Favoritenkreis.

Bisher eine Flexmannschaft

Die SpG Adelsheim/Oberkessach II empfängt am ersten Spieltag in der Kreisklasse B die SpG Ahorn. Bereits vor drei Wochen trafen beide Mannschaften in der zweiten Runde des Kreispokals aufeinander. Damals setzte sich Adelsheim/Oberkessach II dank Treffern von Marcel Tremel und Max Dikel mit 2:0 durch. Der Titelfavorit aus Ahorn wird demnach auf eine Revanche aus sein, um gleich am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen zu setzen.

Beide Mannschaften waren im Übrigen die einzigen Vertreter aus der B-Klasse in der diesjährigen Pokalsaison. Adelsheim/Oberkessach II ist dann im Achtelfinale gegen Kreisligist Hainstadt nicht angetreten. Als bisher einziges Team in der untersten Spielklasse hat der TSV Höpfingen III schon vor Saisonbeginn eine Flexmannschaft gemeldet.