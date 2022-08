0:2, 0:3, 0:4 – und was kommt jetzt?

Drei Punkte zum Saisonauftakt sind kein sanftes Ruhekissen, doch immerhin ein Fingerzeig, auf dem richtigen Weg zu sein. Eine Frühform kann sich bei einer Englischen Woche besonders auszahlen, denn am Mittwochabend geht es für zwölf Landesligisten gleich in den zweiten Spieltag. Vor allem die Gastmannschaften des ersten Spieltages zeigten sich hellwach und sicherten sich in fünf von acht Partien den Dreier.

Der FC Schloßau musste sich im Saison-Eröffnungsspiel am Samstag daheim gegen den FV Lauda knapp mit 1:2-Toren geschlagen geben. Die Laudaer Mannschaft erwartet jetzt zum ersten Heimspiel den SV Neunkirchen. Dem ersten Auswärtsdreier gleich den ersten Heimsieg folgen zu lassen, ist das Wunschziel von FV-Trainer Thorsten Lehnert und seiner Truppe. Das letzte ausgetragene Punktspiel, das der FV mit 2:0 gewann, liegt schon fünf Jahre zurück. Denn am fünften Spieltag der Aufstiegsrunde im vorigen Jahr traten die Gäste nicht im Tauberstadion an, so dass dem FV kampflos drei Punkte gutgeschrieben wurden. Großer Respekt gilt den Gästen aus Neunkirchen, die Neckarelz mit 4:0 bezwangen.

Der FV Reichenbuch trift im ersten Heimspiel auf den Aufsteiger TuS Großrinderfeld. Das ist keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Jürgen Wöppel, die ihre erste Bewährungsprobe in der höheren Klasse mit dem 2:1-Heimsieg über Mitaufsteiger Diedesheim bestanden hat. Die Erfolgsserie aus der Kreisliga mit sechs Siegen in Folge sollte Mut machen, denn der Gastgeber verlor in der Landesliga-Abstiegsrunde die letzten drei Punktspiele. Am Sonntag zeigte sich Reichenbuch beim 2:0-Erfolg in Höpfingen gut erholt.

Spannung verspricht das Aufsteigerduell des VfK Diedesheim gegen den 1. FC Umpfertal. Der Vizemeister der Kreisliga Mosbach empfängt den Vizemeister der Kreisliga Tauberbischofsheim zu einem Kräftemessen, dessen Ausgang vollkommen offen erscheint. Beide Mannschaften verloren ihr Auftaktspiel. .

Ob der Neustart der Spvgg. Neckarelz nach dem Abstieg aus der Verbandsliga daheim erfolgreicher fortgesetzt werden kann? Die glatte 0:4-Niederlage in Neunkirchen erscheint bedenklich. Mit den kampfstarken Gästen vom VfR Uissigheim bekommt Neckarelz gleich ein Schwergewicht der Landesliga vor die Brust. Zuletzt vor drei Jahren und auch davor gab es auf heimischem Geläuf immer klare Siege. Doch diesmal dürfte es schwerer werden, drei Zähler einzufahren.

Die den Aufsteigern regelmäßig nachgesagte Euphorie in der Anfangsphase könnte dem TSV Mudau helfen, im ersten Heimspiel dem FC Grünsfeld Paroli bieten zu können. Ein 5:1-Auswärtserfolg beim 1.FC Umpfertal war in dieser Höhe nicht zu erwarten. Die erfahrenen Gäste um Spielertrainer Dominik Gerberich mussten am Sonntag im erfolgreichen Nachbarschaftsduell gegen den SV Königshofen alle Kräfte mobilisieren. Die nächste Aufgabe wird nicht leichter. Denn an Selbstbewusstsein wird es der Mannschaft von Trainer Maurice Beier nicht fehlen. Dem Buchener Kreisliga-Meister und Pokalsieger ist zuzutrauen, dass er in der höheren Klasse für Furore sorgen.

Nach dem Gesetz der Serie müsste der SV Königshofen im Heimspiel gegen den SV Nassig einen klaren 5:0-Erfolg verbuchen. Zum Glück ist der Fußball unberechenbar, so dass auch die Gäste längst abgehakt haben dürften, dass sie bei dem Messestädtern dreimal ohne Treffer blieben. Vor vier Jahren hieß es nach 90 Minuten aus Nassiger Sicht 0:2, ein Jahr später 0:3 und im Vorjahr gab es eine noch eine 0:4-Niederlage.