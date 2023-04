Lauda unterliegt im Spitzenspiel

FV Mosbach – FV Lauda 2:1

Mosbach: Bittig, Ebert, Augustin (72. Martin), Müller (89. Kief), Eitelwein (81. Schneider), Wolf, Bieler (90. Maurer), Mohr, Kerling, Heizmann, Lorenz

Lauda: Hefner, Neckermann, Schmidt, S. Fell (62. Czeczatka), Jurjevic (27. Heinzl), D. Fell, Fading, Schädle, K. Schmidt, Winter (84. Mohr), Jallow (70. Kalicki)

Tore: 0:1 (31.) D. Fell, 1:1 (60.) Ebert, 2:1 (89.) Mohr. – Schiedsrichter: Marcel Göpferich.

Der FV Mosbach gewinnt das Topspiel gegen seinen ärgsten Verfolger und steuert weiter auf die Meisterschaft zu. Die Gastgeber begannen durchaus druckvoll, noch in den ersten 15 Minuten bekamen die Mosbacher einen Foulelfmeter zugesprochen, nachdem ein MFV-Akteur im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß entschärfte Hefner allerdings gegen den angetretenen Heizmann.

Mosbach wenig verunsichert

Entgegen des Spielverlaufs waren es allerdings die Gäste, die in Führung gingen. Nach einem Durcheinander im Mosbacher Strafraum konnte Bittig die Kugel nicht festhalten, Fell stand goldrichtig und schob zum 0:1 ein. Die Hausherren ließen sich dadurch allerdings wenig beeindrucken und machten weiter Druck. Bis zur Pause änderte sich am Spielstand aber nichts mehr.

Auch im zweiten Abschnitt hielt das Spiel, was es im Vorfeld versprach. Beide Mannschaften boten eine spannende und ausgeglichene Landesligapartie auf hohem Niveau. Nach einem Freistoß war es dann Ebert, der im Strafraum am höchsten stieg und zum Ausgleich einköpfte. Anschließend machte der Spitzenreiter weiter Druck und drängte auf die Entscheidung. Allerdings wollte zuerst kein weiterer Treffer fallen. Bis sich Pius Mohr in der 89. Minute die Kugel für einen Freistoß an der Strafraumkante zurechtlegte und den Ball traumhaft über die Mauer in den Winkel schlenzte.

FVL warf alles rein

In den letzten Spielminuten versuchte der FV Lauda zwar noch einmal alles, allerdings verteidigte der MFV aufopferungsvoll, weshalb es am Ende beim unterm Strich verdienten Sieg der Kreisstädter blieb. Damit verliert Lauda den Anschluss an den Spitzenplatz weiter.